Когда любовь не на пользу: 4 ошибки, которые совершают владельцы собак — стоит проявить волю

Бывает, сложно устоять и не угостить пёсика чем-нибудь вкусненьким во время застолья. Жалобный взгляд разрывает сердце. Эксперты портала "Белновости" призывают работать над силой воли и угощать питомца только специальным кормом, ведь от еды со стола могут начаться проблемы со здоровьем.
Можно заметить, что на улицах появилось всё больше собак, которых их владельцы одевают, словно моделей. Яркие шубки и смешные шапочки умиляют прохожих, но собаке в этом некомфортно. Особенно им неприятна синтетика.
Многие хозяева часто откладывают поход к ветеринару, не желая подвергать стрессу любимца, но это слабость, которую нужно преодолеть. Иначе такое поведение может привести к печальным последствиям.
Наконец, во время похода к ветеринару нужно постараться не нервничать, ведь тревожное состояние передаётся питомцу.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.