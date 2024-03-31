Когда любовь не на пользу: 4 ошибки, которые совершают владельцы собак — стоит проявить волю

Названы 4 частые ошибки, которые хозяева собак совершают из любви к питомцам

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бывает, сложно устоять и не угостить пёсика чем-нибудь вкусненьким во время застолья. Жалобный взгляд разрывает сердце. Эксперты портала "Белновости" призывают работать над силой воли и угощать питомца только специальным кормом, ведь от еды со стола могут начаться проблемы со здоровьем.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Можно заметить, что на улицах появилось всё больше собак, которых их владельцы одевают, словно моделей. Яркие шубки и смешные шапочки умиляют прохожих, но собаке в этом некомфортно. Особенно им неприятна синтетика.

Многие хозяева часто откладывают поход к ветеринару, не желая подвергать стрессу любимца, но это слабость, которую нужно преодолеть. Иначе такое поведение может привести к печальным последствиям.

Наконец, во время похода к ветеринару нужно постараться не нервничать, ведь тревожное состояние передаётся питомцу.