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Почему киска спит животом вверх: хозяева пушистиков могут подчеркнуть многое

Ученые рассказали, почему кошка спит животом вверх

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Зоосфера » Кошки

Поза кошки во время сна может дать много информации о её состоянии. Иногда питомцы могут спать с животом вверх или вбок. Многие хозяева начинают беспокоиться, увидев кота в такой позе. Однако нет причин для тревоги; на самом деле, открытый живот кота — это хороший признак.

Что означает, когда кот спит с животом вверх? Брюхо — одно из наиболее уязвимых мест у кошки. В опасных ситуациях кошка обычно закрывает это место своего тела. Если питомец спит с открытым животом и не намерен менять позу, то это говорит о том, что он чувствует себя абсолютно безопасно.

Кошка старается выбрать максимально безопасную позу перед сном. Если кошка засыпает с открытым животом и не меняет позу, это означает, что она доверяет своему окружению и чувствует заботу со стороны своего хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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