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Почему кошки мурлыкают: загадка природы или способ общения

Ученые ответили, почему кошки мурлыкают

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Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные создания, и один из их наиболее известных звуков — мурлыканье. Многие владельцы кошек обожают этот звук и считают его признаком счастья или удовлетворения.

Ученые ответили, почему кошки мурлыкают
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Но что на самом деле означает мурлыканье кошки? Некоторые ученые предполагают, что это своеобразная форма общения, с помощью которой кошки выражают радость, комфорт или даже стресс.

Другие считают, что мурлыканье имеет целебные свойства и может помогать кошке справляться с болезнями и стрессом. Независимо от причин, мурлыканье кошки остается одним из самых загадочных и удивительных аспектов ее поведения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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