Почему кошки мурлыкают: загадка природы или способ общения

Кошки — загадочные создания, и один из их наиболее известных звуков — мурлыканье. Многие владельцы кошек обожают этот звук и считают его признаком счастья или удовлетворения.
Но что на самом деле означает мурлыканье кошки? Некоторые ученые предполагают, что это своеобразная форма общения, с помощью которой кошки выражают радость, комфорт или даже стресс.
Другие считают, что мурлыканье имеет целебные свойства и может помогать кошке справляться с болезнями и стрессом. Независимо от причин, мурлыканье кошки остается одним из самых загадочных и удивительных аспектов ее поведения.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".