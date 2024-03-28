Почему кошки мурлыкают: загадка природы или способ общения

Ученые ответили, почему кошки мурлыкают

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, и один из их наиболее известных звуков — мурлыканье. Многие владельцы кошек обожают этот звук и считают его признаком счастья или удовлетворения.

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Но что на самом деле означает мурлыканье кошки? Некоторые ученые предполагают, что это своеобразная форма общения, с помощью которой кошки выражают радость, комфорт или даже стресс.

Другие считают, что мурлыканье имеет целебные свойства и может помогать кошке справляться с болезнями и стрессом. Независимо от причин, мурлыканье кошки остается одним из самых загадочных и удивительных аспектов ее поведения.