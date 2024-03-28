Чем занимаются коты, пока вас нет дома: вы будете удивлены

Ветеринары рассказали, чем занимаются коты, пока вы не дома

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы предполагали, что кошки проводят весь день спящими в своих укромных местах, то вы сильно ошибаетесь.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для одинокой кошки есть масса других развлечений в течение дня. Сразу же после того, как вы уходите за дверь, наши питомцы начинают исследовать свои владения.

Удостоверившись в том, что на их территории всё спокойно, они взбираются на подоконник, чтобы наблюдать за окружающим миром.

Потом они начинают использовать некоторые запретные приемы — да, ваш кот, вероятно, прыгает на стол в ваше отсутствие, точит когти о диван и занимается другими делами, которые вы обычно запрещаете. После этого наступает время для безудержного веселья. Им не обязательно нужен партнер для игр — кошки могут развлекаться и в одиночестве.

Лишь после этого, чувствуя удовлетворение, питомцы идут на отдых. Они спят так, будто отработали две смены, и предпочитают делать это на вашей кровати или в шкафу с вашей одеждой.

К вечеру у кошек срабатывает внутренний будильник, предупреждающий о приближающемся возвращении хозяина. Они точно знают время вашего возвращения и уже ждут вас у двери.