Потрясающие истины о безушных драконах: борьба за выживание в самом опасном мире

Австралия начала борьбу за спасение последних 11 диких "безухих драконов"

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавно, ещё в 2019 году, в Канберре ученые обнаружили множество луговых безухих драконов в дикой природе. Однако в этом году их численность упала до 11 особей. В других районах страны не видели этого вида ящериц уже три десятка лет, как сообщает "phys.org".

Фото: openverse.org by jjackowski is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Безухий дракон, окрашенный в светло-коричневые оттенки с длинными белыми полосами вдоль тела, имеет размер около 15 сантиметров (что соответствует размеру банкноты в 1 доллар США), когда достигает полной зрелости. Его характеризует отсутствие внешнего ушного отверстия и функциональной барабанной перепонки, отсюда и название.

В Австралии существует четыре вида безухих драконов, причем три из них находятся под угрозой исчезновения, а четвертый на грани исчезновения. Если не будут предприняты меры по сохранению, драконы, находящиеся под угрозой исчезновения, могут исчезнуть в ближайшие 20 лет, сообщает argmenti.ru.

Австралия является домом для множества уникальных видов животных, включая 1130 видов рептилий, которые не встречаются больше нигде в мире. Однако изменение климата, инвазивные виды растений и животных, а также разрушение среды обитания, включая лесные пожары 2019 года, которые охватили более 19 миллионов гектаров, поставили местные виды Австралии под угрозу.

За последние 300 лет около 100 уникальных видов флоры и фауны Австралии были утрачены. Для спасения безухих драконов ведутся различные программы по разведению по всей стране.

На полках установлены десятки резервуаров, в каждом из которых содержится по одной ящерице, с обустроенной норой, травой и тепловыми лампами для обеспечения комфортных условий. Однако основной проблемой является подбор партнеров, так как самки предпочитают выбирать себе партнеров. Ученые проводят спаривание самок с различными самцами, пока не будет найден подходящий.

В рамках программ разведения по всей Австралии содержится до 90 безухих драконов, которые в конечном итоге будут выпущены обратно в дикую природу. В прошлом году ученые также обнаружили небольшое количество другого вида безухих драконов после 50 лет в районе, который держится в секрете из соображений сохранения.