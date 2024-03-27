Самые короткие породы собак: как в них вмещается столько любви?

Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В мире собачьих пород существует удивительное разнообразие размеров и форм. От гигантских датских догов до крошечных чихуахуа каждая порода несет в себе свой неповторимый характер и очарование. Среди них выделяются особые короткие породы, которые завоевали сердца многих собаководов своим небольшим ростом и яркими личностями.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Чихуахуа

Эти маленькие существа обладают серьезным характером. В чихуахуа сложно не влюбиться — ласковый нрав и острый ум делают их отличными компаньонами. Вес чихуахуа обычно составляет от 1 до 3 кг, а высота в холке — от 15 до 23 см. Несмотря на маленький размер, у них хватает энергии, чтобы играть и привносить радость в жизнь своих владельцев.

Мопс

Смешной, обаятельный и всегда готовый к приключениям мопс... Это настоящий джентльмен в мире собак. Средний вес мопса составляет около 6-8 кг, а высота в холке — от 25 до 30 см. Мордочка, складки на лбу и забавный храп делают их неотразимыми. Мопсы идеально подходят для жизни в квартире и легко приспосабливаются к образу жизни своих владельцев.

Пекинес

Пекинес — это древняя порода с уникальным внешним видом. Их короткая мордочка и пышная грива делают их неповторимыми. Средний вес пекинеса составляет около 5-6 кг, а высота в холке — от 15 до 23 см. Эти собаки обладают независимым характером, но при этом преданы своим хозяевам и готовы защищать их до последнего.

Йоркширский терьер

Элегантный и изысканный йоркширский терьер — это настоящая звезда среди маленьких пород. Вес этой породы обычно составляет от 2 до 3 кг, а высота в холке — от 15 до 23 см. Длинная шелковистая шерсть и яркая внешность делают их идеальными спутниками для тех, кто ценит роскошь в небольшой сумке.

Бостон-терьер

Бостон-терьеры — это настоящие атлеты среди маленьких пород. Средний вес составляет от 5 до 11 кг, а высота в холке — от 24 до 28 см. Они обладают энергией и игривостью больших собак, но при этом у них есть достаточно ласковости и преданности к своим владельцам.