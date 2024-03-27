Боятся воды как огня: стало известно, почему многие кошки так не любят купаться

Учёные назвали причину, почему многие кошки так боятся воды

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, привлекающие внимание своими изысканными прыжками и ловкостью. Однако, несмотря на свою грациозность, большинство кошек становятся нервными, когда дело доходит до воды. Это древняя загадка, которую пытались разгадать как учёные, так и обычные владельцы кошек.

Фото: risovach.ru

Страх из глубины времён

Поведение кошек, связанное с водой, можно проследить на протяжении тысячелетий. В отличие от своих собратьев, тигров и леопардов, кошки домашнего скромного происхождения не проявляют такой же страсти к воде. Вместо того чтобы плескаться в ручьях, они предпочитают избегать воды во всех ее проявлениях.

Чтобы понять эту аномалию, мы должны обратиться к происхождению кошек. Предки домашних кошек происходят от африканских диких кошек, которые обитали в суровых условиях сухих регионов. Водоемы были редкостью, а столкновение с водой было встречено с опасностью. Поэтому страх перед водой, вероятно, укоренился в их генетической памяти.

Физиология и поведение

В дополнение к эволюционным аспектам физиология кошек также играет свою роль. Их мех — первичный инструмент защиты от холода, и мокрый мех может исказить их тепловую регуляцию. Более того, кошки имеют относительно маленький объем жидкости в теле, что делает их более чувствительными к даже незначительным изменениям внешнего воздействия.

Влияние социализации

Хотя страх перед водой может быть частично объяснен эволюцией и физиологией, социализация также играет важную роль. Кошки, которые не были представлены водным процессам в молодости, могут испытывать больший страх или неприязнь к ним во взрослом возрасте. Некоторые кошки, однако, могут преодолеть свой страх благодаря постепенной и позитивной социализации с водой.