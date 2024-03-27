Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем

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Эксперты назвали самые маленькие породы кошек

2:21
Зоосфера » Кошки

Кошки — эти изящные создания, которые могут быть разного размера и формы.

Эксперты назвали самые маленькие породы кошек
Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, если ваше сердце принадлежит маленьким котикам, то этот список самых миниатюрных пород кошек поможет вам сделать правильный выбор при выборе нового члена семьи.

  • Сингапурская кошка: сингапурская кошка занимает первое место в нашем списке самых маленьких кошек. Она имеет крошечное тело, но огромные уши и глаза, делая ее неотразимо милой.
  • Манчкин: манчкин — это порода с короткими лапками, которые делают их выглядящими еще меньше, чем они есть на самом деле. Они активные, любознательные и обожают играть.
  • Минуэт (Наполеон): эта порода является кроссом между манчкином и другой породой. Они имеют короткие лапки, как манчкины, и круглое тело, что делает их одной из самых маленьких пород кошек.
  • Корниш-рекс: корниш-рекс обладает необычной кудрявой шерстью и стройным телом. Они могут быть небольшого размера, но их игривый нрав и ум выходят за рамки их физических параметров.
  • Селкирк-рекс: эти кошки также имеют кудрявую шерсть, но их тело чуть крупнее, чем у корниш-рексов. Однако они всё же занимают небольшое место в этом списке.
  • Тойгер: тойгер — это порода кошек, которая создана, чтобы напоминать тигров. Они небольшие по размеру, но их сильная мускулатура и грациозные движения делают их уникальными.
  • Американский кёрл: американский кёрл имеет уникальные изогнутые уши, которые придают им неповторимый вид. Они могут быть небольшого размера, но их любознательность и дружелюбие бесценны.
  • Дворовая кошка: не забывайте о том, что среди маленьких кошек могут быть и дворовые! Они могут быть непредсказуемыми по размеру, но часто встречаются компактные, милые кошки, которые могут стать прекрасными компаньонами.
  • Бурманская кошка: бурманские кошки имеют пушистую шерсть и красивые глаза. Они не самые маленькие, но их приятный характер и спокойная натура делают их прекрасным выбором.
  • Бамбино: бамбино — это результат скрещивания манчкина и сфинкса, что делает их небольшими и лишенными шерсти. Их уникальная внешность и игривый характер делают их идеальным выбором для тех, кто ищет маленького и необычного котенка.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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