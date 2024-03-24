Автор Тинькофф Журнала Анастасия Журавлёва дала несколько советов на тему, как выбрать ветеринара своим любимым питомцам.
Во-первых, можно воспользоваться поисковиком и задать соответствующий вопрос. Лучше не искать ближайшую ветклинику, а обратиться к хорошему специалисту, даже если он находится на другом конце города.
Во-вторых, можно взять на вооружение рекомендации друзей и родственников, которые имели опыт общения с ветеринарами.
В-третьих, опытные хозяева не советуют искать ветеринара на дом в онлайн-сервисах. Часто такие специалисты берут втридорога, а здоровье питомца их мало волнует. В частности, многие жалуются на сервис "Профи-ру", где хорошего специалиста найти непросто, но есть, конечно, исключения.
Наконец, по возможности, лучше предпочитать клиники, а не приглашать ветеринара на дом. Там имеется необходимое оборудование, санитарные условия. Лучше потратить время, но так гораздо больше вероятности того, что животное получит необходимое лечение.
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