Друг в надёжных руках: советы, как выб­рать ветеринара для питом­ца

Названы 5 советов, как выб­рать ветеринара для питом­ца

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Автор Тинькофф Журнала Анастасия Журавлёва дала несколько советов на тему, как выбрать ветеринара своим любимым питомцам.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, можно воспользоваться поисковиком и задать соответствующий вопрос. Лучше не искать ближайшую ветклинику, а обратиться к хорошему специалисту, даже если он находится на другом конце города.

Во-вторых, можно взять на вооружение рекомендации друзей и родственников, которые имели опыт общения с ветеринарами.

В-третьих, опытные хозяева не советуют искать ветеринара на дом в онлайн-сервисах. Часто такие специалисты берут втридорога, а здоровье питомца их мало волнует. В частности, многие жалуются на сервис "Профи-ру", где хорошего специалиста найти непросто, но есть, конечно, исключения.

Наконец, по возможности, лучше предпочитать клиники, а не приглашать ветеринара на дом. Там имеется необходимое оборудование, санитарные условия. Лучше потратить время, но так гораздо больше вероятности того, что животное получит необходимое лечение.