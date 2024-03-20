Самый маленький хищник в доме: назван самый маленький, но кровожадный питомец

Кому стоит завести ласку?

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ласка, считается самым маленьким хищником на планете, её вес достигает 70-100 грамм, а длина тела составляет около 10-25 сантиметров. Мех у ласки короткий и густой, а её острые, длинные когти и короткие лапки делают из неё незаметного и весьма успешного хищника.

Фото: openverse.org by Aquila-chrysaetos is licensed under CC BY-NC 2.0.

Может ли ласка быть домашним питомцем? При правильном приручении с раннего возраста, ласка может приспособиться к жизни в доме и стать одним из его обитателей. Однако, придется приложить усилия для её воспитания, учитывая, что ласка — дикий зверь с охотничьими инстинктами, и приспособить её к домашнему образу жизни будет сложно.

Если вы обладаете достаточным терпением для воспитания этого зверька, ваша ласка сможет проявлять очень дружелюбные чувства к людям, способна спать с хозяином в одной кровати, скучать по нему и играть с другими домашними питомцами.

Плюсы и минусы содержания ласки в домашних условиях. Конечно, у ласки, как и у любого другого домашнего животного, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Радость от общения с уникальным питомцем

Оригинальность домашнего хищника

Компактные размеры

Меньшая аллергенность шерсти

Минусы:

Собственный специфический запах

Необходимость стерилизации

Хитрость и любопытство

Требование к подбору правильного рациона

Вывод: кто должен выбрать ласку в качестве питомца, а кто нет? Ласка — выбор не для всех, она подойдет любителям экзотических животных и терпеливым людям. В семье с маленькими детьми такой питомец может оказаться не совсем уместным, если только он уже взрослый и прирученный.