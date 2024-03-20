Достойная старость: как обеспечить своему пожилому питомцу комфортную пенсию

Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за питомцем

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забота о стареющих домашних животных — это огромная ответственность для их владельцев. Как обеспечить питомцам счастливые и здоровые годы на старости и обеспечить им достойный уход?

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На сегодняшний день не удивительно, что некоторые домашние питомцы достигают впечатляющего возраста. Например, самому старому псу в России исполнилось 22 года, а кот из Техаса дожил до 30 лет.

По данным ветеринаров, почти 60% домашних котов и собак в России старше 7 лет. Однако забота о стареющих питомцах требует особого внимания и заботы. Важно правильно кормить пожилых собак и кошек, учитывая их потребности и особенности организма.

Основные заболевания, с которыми сталкиваются пожилые питомцы, включают ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания, а также проблемы с почками и печенью. Часто причиной этих проблем становятся неправильное питание и перекармливание со стороны хозяев.

Ветеринарный врач Елена Давыдова рекомендует разработать индивидуальную диету для вашего питомца и выбрать подходящий корм. Например, у кошек короткий пищеварительный тракт, и они не переваривают углеводы так эффективно, как собаки. Поэтому важно следить за количеством и качеством пищи. Перекармливание может привести к ожирению, что, в свою очередь, повышает риск развития различных заболеваний.

Также важно обратить внимание на зубы питомца. По мере старения животного необходимо регулярно чистить его зубы, чтобы избежать проблем с полостью рта. Стерилизация также может быть важной процедурой для стареющих питомцев.

Важно помнить, что внимание и забота со стороны владельцев — это то, что может значительно улучшить качество жизни пожилого питомца. Он не только нуждается в правильном питании и уходе, но и в вашем внимании и любви.