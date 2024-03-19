Почти как при покупке автомобиля: названы основные способы не быть обманутым при покупке породистого щенка

Кинологи рассказали, как правильно выбрать породистого щенка

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваша цель — участие собаки в выставках или разведении, лучше всего обращаться в кинологические клубы. Узнайте контактные данные руководителя по интересующей вас породе. Даже если у этого заводчика нет щенков на продажу в данный момент, он, вероятно, сможет порекомендовать других заводчиков.

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Такой подход минимизирует риск приобретения метиса вместо породистого щенка. Также можно искать информацию в интернете о питомниках породистых собак, обсуждать эту тему на кинологических форумах или обращаться в частные питомники.

Строго следите за наличием документов на щенка. Если заводчик не предоставляет метрику установленного образца с печатью клуба или питомника, а также не обеспечивает наличие клейма на теле щенка, это может быть признаком недобросовестности. Хотя щенки без документов могут быть чистокровными, они также могут иметь племенные дефекты. Поэтому важно внимательно оценить животное и, если возможно, видеть его родителей.

При выборе щенка также полезно заранее изучить, как типичный представитель породы выглядит. Это поможет избежать разочарования, если щенок вырастет с неожиданными характеристиками. Лучше всего иметь с собой человека, разбирающегося в породах собак, чтобы помочь с правильным выбором.

Будьте осторожны при покупке собак на рынке. Перекупщики, как правило, предлагают разнообразных собак разных пород, и не всегда можно доверять их словам. Также стоит избегать сделок на нейтральной территории без возможности увидеть родителей щенка.

Не забывайте учесть приблизительные цены на щенков нужной вам породы. Очень низкая цена может быть признаком проблем с здоровьем или чистокровностью собаки. Лучше потратить больше денег на породистого щенка с документами, чем рисковать купить сомнительного происхождения щенка за копейки.

Выбор собаки — это серьезное решение, которое будет влиять на вашу жизнь на многие годы вперед. Поэтому будьте внимательны и заботьтесь о будущем питомце.