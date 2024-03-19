Любой каприз за ваши деньги: как легально завести себе домашнюю кошку-леопарда

Как завести дома леопарда: понадобятся миллионы

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сегодня, когда роскошь в виде бриллиантов, шикарных автомобилей и яхт уже не вызывает удивления, научные достижения становятся новым трендом среди тех, кто жаждет чего-то по-настоящему уникального и креативного. Одним из ярких примеров такого подхода стал заказ, поступивший несколько лет назад в компанию "Lifestyle Pets".

Фото: openverse.org by MacJewell is licensed under CC BY 2.0.

Научные исследователи этой компании получили интересный запрос: создать совершенно новый вид домашнего животного. Их задача заключалась в том, чтобы скрестить представителя леопардового вида с африканской дикой кошкой, используя биотехнологии, и затем методом селекции вывести новую, особенно крупную домашнюю кошку. Заказ был сделан в 2006 году, но заказчик остался неизвестен, как и стоимость всего эксперимента. Тем не менее, результат оправдал ожидания: первый котенок гибридного вида был продан за 22 тысячи долларов США.

В последующие годы компания продолжила развивать эту идею, успешно разводя экзотических кошек, чьи размеры и окрас шерсти очень напоминали леопардов. Но самое интересное в этих кошках заключается в их миролюбивом характере, невысоких требованиях к уходу и способности приспосабливаться к жизни в городских условиях. Средний размер таких кошек достигает метра в длину и около 15 килограммов веса. Эту породу назвали ашерой в честь древней богини.

Однако история породы ашера омрачена скандалом: один из сотрудников компании использовал гены африканского сервала без разрешения владельца кошек породы саванна, что вызвало широкий общественный резонанс. Тем не менее, скандал не повлиял на популярность породы. Цены на котят-ашер продолжают расти, достигая за пределами США уровня редких алмазов.

Основные покупатели этих уникальных кошек — миллиардеры и миллионеры, и очередь на приобретение растянута на год вперед. Несмотря на моральные аспекты этого процесса, кошка ашера действительно привлекает внимание своей красотой, грациозностью и дружелюбным характером.

Но история компании "Lifestyle Pets" не ограничивается только успехами в создании новых пород кошек. Основатель компании, Саймон Броуди, сейчас объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве, связанном с финансовыми аферами в сфере науки. Тем не менее, сама компания продолжает свою деятельность, удовлетворяя запросы богатых клиентов на экзотических домашних питомцев.