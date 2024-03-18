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Скорость как у спорткара: ученые назвали самое быстрое животное на планете

Ученые назвали самое быстрое животное

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Зоосфера

Зоологи обнаружили у самой быстрой птицы на Земле удивительное свойство. Было отмечено, что сапсан, охотясь, способен маневрировать на высоких скоростях, напоминая ракету в полёте.

Ученые назвали самое быстрое животное
Фото: openverse.org by Aviceda is licensed under CC BY-SA 3.0.

Хотя известно, что скорость полёта сапсанов достигает 380 км/ч, исследователи долго не могли понять, почему эти птицы используют такую стратегию охоты, особенно если их добыча не обладает такой же скоростью.

Наблюдения показали, что сапсаны проводят резкие манёвры на большой высоте перед тем, как нырнуть вниз, они словно замечают свою цель, как ракета свою мишень.

Кроме того, эти птицы способны корректировать свои движения, учитывая изменения в направлении и силе ветра.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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