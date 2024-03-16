Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свекольный салат с йогуртом, булгуром и зеленью: пошаговый рецепт
Ubisoft ответил на критику: что изменится в Skull and Bones?
Джей Кей Симмонс заявил, что он не хотел играть лысого персонажа в фильмах о Человеке-пауке
Рассказываем о посадке редиса
Алекса обиделась на сравнение с Полиной Гагариной, которую тренировал ее муж
Телеведущая Ханга пожалела Канделаки из-за ухода ее сына с "Новой Фабрики звезд"
The JOP: физические упражнения способствуют ускорению реакции мозга
Ксению Собчак на коврах сравнили с Волочковой и Бритни Спирс
Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов
Ваша кошка — настоящий художник: удивительная информация о том, от чего зависит окрас шерсти питомца

Британские ученые рассказали, от чего зависит узор на шерсти кошки

1:30
Зоосфера » Кошки

Британские исследователи разгадали тайну, определяющую узоры и расцветку шерсти у домашних и диких кошек.

Британские ученые рассказали, от чего зависит узор на шерсти кошки
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Оказалось, что ученые начали изучать эту проблему с середины прошлого века, когда математик Тьюринг предположил, что процесс формирования узоров начинается на стадии эмбрионального развития.

Доказательство этой теории появилось почти спустя сто лет.

Ответственным за индивидуальный окрас кошек оказался ключевой участок ДНК, известный как ген Dkk 4. Повреждения этого участка приводят к появлению мелких крапинок или других узоров на шерсти животного. Эта теория была подтверждена в 2012 году.

Мутации в этом гене приводят к формированию полос или пятен на шкуре животного, подобно тиграм или леопардам. Эта особенность распространяется и на домашних кошек. Установлено, что кожа эмбрионов кошачьих содержит различные типы клеток, отличающиеся по размеру, плотности и другим свойствам.

Путем изучения активности генов ученые могли вызывать повреждения в указанном участке ДНК, что приводило к потере окраса у котят. Даже удалось создать кошек, напоминающих египетских мау, абиссинских и бирманских пород.

Исследователи не исключают, что ген Dkk 4 поможет лучше понять эволюцию домашних и диких кошек, а также их способность производить пигменты разных цветов на протяжении всей жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Последние материалы
Британские ученые рассказали, от чего зависит узор на шерсти кошки
Ubisoft ответил на критику: что изменится в Skull and Bones?
Джей Кей Симмонс заявил, что он не хотел играть лысого персонажа в фильмах о Человеке-пауке
Рассказываем о посадке редиса
Алекса обиделась на сравнение с Полиной Гагариной, которую тренировал ее муж
Телеведущая Ханга пожалела Канделаки из-за ухода ее сына с "Новой Фабрики звезд"
Ксению Собчак на коврах сравнили с Волочковой и Бритни Спирс
The JOP: физические упражнения способствуют ускорению реакции мозга
Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов
Лолита рассказала, что помогла певцу SHAMAN с псевдонимом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников