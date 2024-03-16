Ваша кошка — настоящий художник: удивительная информация о том, от чего зависит окрас шерсти питомца

Британские ученые рассказали, от чего зависит узор на шерсти кошки

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Британские исследователи разгадали тайну, определяющую узоры и расцветку шерсти у домашних и диких кошек.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Оказалось, что ученые начали изучать эту проблему с середины прошлого века, когда математик Тьюринг предположил, что процесс формирования узоров начинается на стадии эмбрионального развития.

Доказательство этой теории появилось почти спустя сто лет.

Ответственным за индивидуальный окрас кошек оказался ключевой участок ДНК, известный как ген Dkk 4. Повреждения этого участка приводят к появлению мелких крапинок или других узоров на шерсти животного. Эта теория была подтверждена в 2012 году.

Мутации в этом гене приводят к формированию полос или пятен на шкуре животного, подобно тиграм или леопардам. Эта особенность распространяется и на домашних кошек. Установлено, что кожа эмбрионов кошачьих содержит различные типы клеток, отличающиеся по размеру, плотности и другим свойствам.

Путем изучения активности генов ученые могли вызывать повреждения в указанном участке ДНК, что приводило к потере окраса у котят. Даже удалось создать кошек, напоминающих египетских мау, абиссинских и бирманских пород.

Исследователи не исключают, что ген Dkk 4 поможет лучше понять эволюцию домашних и диких кошек, а также их способность производить пигменты разных цветов на протяжении всей жизни.