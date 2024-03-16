В выборе между дворняжками и породистыми собаками побеждают первые: огромное преимущество

Эксперты объяснили, почему дворовые собаки лучше породистых

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ранее многие люди стремились завести породистую собаку, чтобы это подчеркивало их социальный статус и богатство. Однако в современном обществе многие предпочитают помогать бездомным животным, оказавшимся в трудной ситуации.

Фото: openverse.org by nxb is licensed under CC BY 2.0.

Все больше людей выбирают дворняжек вместо дорогих породистых собак.

В чем преимущества бездомных собак:

Верность: когда животное выживало на улице, борясь за еду и тепло, оно ценит доброту людей. Дворняжки часто становятся самыми преданными друзьями, которые никогда не предадут своего хозяина.

когда животное выживало на улице, борясь за еду и тепло, оно ценит доброту людей. Дворняжки часто становятся самыми преданными друзьями, которые никогда не предадут своего хозяина. Здоровье: бездомные собаки обычно не страдают от генетических заболеваний, как это бывает у породистых животных. Они обладают крепким иммунитетом и отличным здоровьем.

бездомные собаки обычно не страдают от генетических заболеваний, как это бывает у породистых животных. Они обладают крепким иммунитетом и отличным здоровьем. Ум: беспородные животные обладают высоким уровнем интеллекта, который помогал им выживать на улицах. В отличие от породистых собак, они обычно более самостоятельны и адаптивны.

беспородные животные обладают высоким уровнем интеллекта, который помогал им выживать на улицах. В отличие от породистых собак, они обычно более самостоятельны и адаптивны. Карма: помощь бездомным животным — это благородный поступок. Для уличных собак выживание чрезвычайно сложно, и ваша помощь может спасти им жизнь. Взяв бездомного питомца, вы получите умного и верного друга для всей семьи.