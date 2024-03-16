Древний ген доминанта: почему ваш кот так любит разбрасывать наполнитель из лотка

Многих обладателей кошек раздражает привычка их питомцев раскидывать наполнитель после похода в лоток. Часто возникает необходимость в уборке, поскольку кошки тщательно закапывают свои отходы, оставляя значительную часть наполнителя на полу.
Почему же у кошек возникла эта странная привычка? Очевидно, что животные относятся к использованию туалета очень серьезно. Неприятные запахи или некачественный наполнитель могут раздражать их.
Когда дело касается избавления от отходов, у кошек срабатывает древний инстинкт. В дикой природе у них было много врагов, и поэтому им приходилось защищаться. Способность замаскировать свое присутствие помогала им избежать опасности. Поэтому кошки стараются хорошо спрятать свои испражнения, чтобы не привлекать внимание потенциальных врагов.
Специалисты считают, что питомцы раскидывают наполнитель из-за этой привычки маскироваться и защищать себя от опасности.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.