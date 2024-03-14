Прополоскать кота с помощью быстрой стирки: как помыть животное и остаться целым

Как помыть кота

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все коты подчиняются, когда хозяева решают помыть их. Часто они начинают царапаться, что может нанести вред как им самим, так и их владельцам. Никто не хочет ходить с исцарапанными руками или вытаскивать своего испуганного и мокрого питомца из-под мебели после неудачного купания. Поэтому с самого начала жизни кота в доме его нужно приучить к воде.

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Следует помнить, что кошек не следует мыть часто. Это должно делаться только при необходимости: перед выставкой, если животное сильно испачкалось на улице или дома, по назначению ветеринара или для борьбы с паразитами.

Большинство кошек не любят воду, хотя бывают исключения. Некоторые с удовольствием купаются, моют голову под струей воды или прыгают в водоемы. Но таких кошек немного. Обычно они чувствуют дискомфорт от водных процедур. Поэтому после купания важно убедиться, что кошка согрета, завернув ее в одеяло или полотенце.

Для того, чтобы избежать повреждения шерсти и кожи, следует использовать специальные шампуни для животных. Нельзя использовать обычное мыло или шампунь для людей, так как это может вызвать раздражение кожи и проблемы с глазами.

Перед купанием нужно подготовить ванну с теплой водой на уровне живота кота, чтобы избежать паники. Желательно использовать мягкий поток воды, например, с ковшика или кружки.

Важно подготовить все необходимое заранее. Начните с поливания кота водой и нанесения небольшого количества шампуня. Не стоит наносить слишком много шампуня, чтобы его было легче смыть, и чтобы избежать попадания в глаза и уши.

После купания кошку нужно тщательно вытереть и укрыть сухим полотенцем. Старайтесь проводить эти процедуры так, чтобы кошке было комфортно.

Если ваш кот сильно боится воды, можно использовать сухие шампуни, которые не требуют смывания. Важно следить за гигиеной вашего питомца, чтобы избежать различных болезней и проблем. Но не стоит переусердствовать с купаниями, чтобы не вызвать у кошки дополнительный стресс. Лучше всего делать водные процедуры редко, но аккуратно, чтобы они были приятным опытом для вашего питомца.