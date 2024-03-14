Кошка шепчет на ушко, чтобы вы бежали к врачу: по какому действию питомца можно это понять

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Зачем кошка ложится на вашу спину

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Зоосфера » Кошки

Многие кошки предпочитают спать вместе со своими хозяевами, иногда даже выбирая определенные части их тела, например, спину. Почему кошки так поступают? Есть научные объяснения этого поведения.

Зачем кошка ложится на вашу спину
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки всегда ищут тепло, поэтому они предпочитают места с повышенной температурой. Теплое место для кошки не только уютно, но и благоприятно с точки зрения ее физиологии. Выбор спины хозяина может быть связан с этим стремлением к теплу.

Некоторые исследования указывают на то, что повышение температуры тела может свидетельствовать о начале воспалительного процесса. Поэтому, если ваша кошка постоянно ложится на вашу спину, это может быть сигналом о возможных проблемах со спиной или будущих проблемах, которые стоит обратить внимание.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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