Эти кошки будут играться с вашими внуками: названы породы, которые удивляют всех своей продолжительностью жизни

На нашей планете все живое подвержено заболеваниям, инфекциям и прочим неприятностям.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.