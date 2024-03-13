Эти кошки будут играться с вашими внуками: названы породы, которые удивляют всех своей продолжительностью жизни

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Кошки-долгожители

Зоосфера » Кошки

На нашей планете все живое подвержено заболеваниям, инфекциям и прочим неприятностям.

Кошки-долгожители
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Даже у владельцев домашних животных не обошлось без болезней, которые могут затронуть кошек и собак. Давайте поговорим о породах кошек, которые отличаются особенно прочным здоровьем и могут претендовать на долгую жизнь.

Специалисты выделяют четыре породы, которые особенно выделяются в этом аспекте.

  • Сиамская: эта порода не только редко болеет, но и отличается своей изящностью и грацией. При должном уходе и подходящих условиях жизни она может прожить до 20 лет
  • Персидская: в среднем представители этой породы живут около 20 лет, но требуется тщательный уход за шерстью. Однако они могут иметь проблемы с глазами и мочеполовой системой, как и многие другие кошки
  • Рэгдолл: эти кошки спокойны, дружелюбны и ласковы. Их продолжительность жизни составляет 20-25 лет. Они ценятся не только за характер, но и за крепкое здоровье
  • Русская голубая: подобно персидским, следует обращать внимание на состояние глаз. При хорошем уходе и заботе это животное также может порадовать своих хозяев в течение 20 лет
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кошки-долгожители
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