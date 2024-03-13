Не все коту Масленица: стоит ли в честь праздника кормить своего питомца блинами

Стоит ли кормить кота блинами

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Заведующая Советской государственной ветклиникой Юлия Богданова утверждает, что блины могут вызвать у котов аллергические реакции, проблемы с кожей, расстройства желудочно-кишечного тракта и даже усугубить уже существующие заболевания.

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Богданова объясняет, что хотя в прошлом котам могли доставаться блины во время масленичной недели, сейчас ветеринары рекомендуют исключить их из рациона питания животных. Присутствие еды со стола может вызвать аллергии, отравления и различные проблемы со здоровьем, такие как нарушения работы печени, почек и поджелудочной железы.

Блины являются калорийным продуктом с высоким содержанием углеводов, что может вызвать избыточное газообразование и привести к аллергическим реакциям, зуду, диарее и усилению хронических заболеваний, таких как почечная недостаточность, панкреатит и гастрит. Тем более, блины, жаренные на масле, представляют собой жирный и соленый продукт, что не рекомендуется для животных. Особенно важно помнить об этом в период масленичной недели, когда организм более уязвим, и хронические заболевания могут обостриться.

Владельцам животных рекомендуется внимательно следить за состоянием своих питомцев. При появлении изменений в настроении, аппетите или работе пищеварительной системы животное следует показать ветеринару. Подобные расстройства, как панкреатит, гастрит и другие проблемы с пищеварением, могут проявиться симптомами, такими как апатия, потеря аппетита, рвота и диарея, а также в виде болей и спазмов.

Ветеринар также предупреждает о вреде добавок к блинам для животных. Сгущенка, варенье и шоколад слишком сладкие и токсичные для питомцев, а ксилит, содержащийся в некоторых добавках, может быть даже смертельно опасен для собак из-за своего влияния на уровень инсулина. Сметана и икра также могут негативно сказаться на здоровье животных.

Богданова подчеркивает, что всё хорошо в меру. Маленькие лакомства, такие как творог, сметана или икра, в разумном количестве не нанесут вреда, но важно избегать излишеств. Если владельцу всё же хочется побаловать своего питомца, стоит выбирать безопасные лакомства, не связанные с "блинной начинкой", например, отварную курицу или нежирный творог.