Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать

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Этим собакам не нужны прогулки

Зоосфера » Собаки

Для тех, кто содержит собаку в квартире, очень важно обеспечить питомцу ежедневные прогулки. Современная рутина и напряженный график часто не оставляют достаточно времени для полноценного выгула любимца. Поэтому можно выбрать породу собаки, которая не требует обязательных прогулок на улице, способная удовлетворить свои потребности в помещении, подобно кошке.

Этим собакам не нужны прогулки
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Маленькие, быстрые и пушистые — чихуахуа, шпицы, уиппеты и йорки представляют собой идеальных кандидатов. Чихуашки из-за своих крошечных размеров не особо увлекаются выгулом на улице. Их хрупкая конституция не рекомендует контактировать с другими животными, а также они не переносят морозы, предпочитая оставаться дома. Шпицы, также маленькие по размерам (до 22 см), редко нуждаются в прогулках для удовольствия, предпочитая использовать лоток для туалета.

Их густая длинная шерсть также не стимулирует частые выходы на улицу. Уиппеты могут достигать полуметрового роста в холке и весить до 10 кг, но они легко приспосабливаются к ограниченному пространству квартиры и могут использовать лоток. Йорки, с высотой до 20 см, известны своей чистоплотностью и способностью использовать лоток, что делает выгулы на улице необязательными, хотя на прогулке лучше держать их на поводке, чтобы избежать конфликтов с другими собаками.

Некоторые породы, такие как английский бульдог, русский той, мальтийская болонка и китайская хохлатая, могут иметь проблемы со здоровьем, что делает прогулки менее желательными.

Бульдожики, среднего размера (50-55 см в высоту, 23-25 кг), из-за особенностей черепа могут испытывать затруднения с дыханием, особенно в жару, и могут иметь проблемы с использованием лотка.

Той-терьеры — миниатюрные собачки высотой 20 см, могут быть чувствительными и склонными к стрессу, предпочитая использовать лоток, но могут создавать проблемы на прогулках, подстерегая крупных собак. Мальтийские болонки, с их ростом 20-25 см и весом 3-4 кг, предпочитают быть на руках у своего хозяина, и из-за своей длинной шерсти они редко нуждаются в прогулках. Китайские хохлатые также являются небольшими и быстро поддающимися дрессировке, предпочитая использовать лоток. Они не любят холод и могут быть подвержены обгоранию на солнце.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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