Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать

Для тех, кто содержит собаку в квартире, очень важно обеспечить питомцу ежедневные прогулки. Современная рутина и напряженный график часто не оставляют достаточно времени для полноценного выгула любимца. Поэтому можно выбрать породу собаки, которая не требует обязательных прогулок на улице, способная удовлетворить свои потребности в помещении, подобно кошке.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.