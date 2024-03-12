При выборе питания для котенка важно осознавать, что его пищеварительная система еще не полностью сформирована, и правильное питание играет ключевую роль в его росте и развитии.
Продукты и пищу для взрослых кошек котенку не следует давать.
Среди рекомендованных продуктов для кормления котят — нежирные молочные продукты, отварная рыба без костей и специализированные сухие корма, доступные в специализированных магазинах.
Важно отметить, что рыба не является оптимальным вариантом питания, поскольку может спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Категорически не рекомендуется кормить котенка речной рыбой, так как это может привести к заражению глистами.
Не стоит давать котенку зелень, виноград, кофе или чай.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.