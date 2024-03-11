Владельцы домашних питомцев дождались: ФАС заявила, что грядет значительный обвал цен на корм

Обвал цен на корм для питомцев

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ведущие производители кормов для животных готовы добровольно снизить цены на свою продукцию, заявили ФАС.

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

По данным службы, появились жалобы на увеличение цен на корма для собак и кошек, что стало причиной проведения анализа конкуренции между производителями.

Согласно сообщению, основными игроками в этой сфере являются группа компаний "Марс" и ООО "Нестле Россия", контролирующие 73,1% рынка кормов для собак и кошек в 2023 году. Это позволяет считать их доминирующими на российском рынке.

В ответ на это ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" приняли решение предоставить своим торговым партнерам скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для собак и кошек.