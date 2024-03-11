Владельцы домашних питомцев дождались: ФАС заявила, что грядет значительный обвал цен на корм

Ведущие производители кормов для животных готовы добровольно снизить цены на свою продукцию, заявили ФАС.
По данным службы, появились жалобы на увеличение цен на корма для собак и кошек, что стало причиной проведения анализа конкуренции между производителями.
Согласно сообщению, основными игроками в этой сфере являются группа компаний "Марс" и ООО "Нестле Россия", контролирующие 73,1% рынка кормов для собак и кошек в 2023 году. Это позволяет считать их доминирующими на российском рынке.
В ответ на это ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" приняли решение предоставить своим торговым партнерам скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для собак и кошек.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.