Идеальное время: названа точная продолжительность нужной собаке прогулки

Сколько гулять со своей собакой

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулки являются важной частью жизни любой домашней собаки не только для того, чтобы она могла сходить на улице в туалет. Физическая активность и свежий воздух необходимы для здоровья животного.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Польза прогулок для собаки зависит от различных факторов, включая ее породу, возраст и состояние здоровья. Чтобы поддерживать питомца в хорошей форме, рекомендуется проводить на свежем воздухе от полутора до двух часов в день. Важно предоставить собаке возможность не только идти рядом с вами на поводке, но и заниматься физическими упражнениями.

Регулярные прогулки также способствуют позитивному эмоциональному состоянию животного и облегчают процесс его социализации. Тренировка и обучение различным командам во время прогулок помогают сделать собаку более спокойной и довольной.

Необходимая продолжительность прогулки зависит от активности породы собаки. Гиперактивным породам, таким как ездовые, пастушьи и охотничьи собаки, требуются прогулки длительностью не менее двух часов, в то время как менее активные породы, например, служебные и декоративные собаки, могут обойтись прогулкой около часа или даже 30 минут.

Возраст также играет роль в определении продолжительности прогулки. Пожилым и больным собакам может быть достаточно 20 минут на свежем воздухе в день, в то время как щенкам рекомендуется две прогулки по 5 минут в день до 4 месяцев и увеличение продолжительности по мере их взросления.

Важно наблюдать за поведением и сном собаки, чтобы определить, достаточно ли для неё прогулок. Если она ведет себя спокойно и хорошо спит, это свидетельствует о том, что ей предоставляется достаточное количество активности.