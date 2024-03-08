Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда стоит усыпить животное
ГИБДД начала штрафовать владельцев китайских машин за фаркоп
Команда BetBoom Team победила в матче с Aurora Gaming
Выяснилось, что нервы мешают иммунитету бороться с опухолями
3 самых длинных фильма в истории кинематографа
Бортпроводница рассказала о трудных и приятных типах пассажиров на борту самолетов
Эксперт Васильев: хороший китайский автомобиль обойдется в 3 млн рублей
Nature Astronomy: марсианские вулканы возникли из-за вертикальной тектоники
Кофе и другие напитки: какие из них наиболее эффективны для похудения
Готовьтесь отдаваться полностью: это самые ревнивые собаки, которое никому вас не отдадут

Самые ревнивые собаки

1:49
Зоосфера » Собаки

Пес, несмотря на то, что он верный друг человека, способен проявлять и другие чувства, характерные для людей, такие как ревность. В отличие от людей, пес не может контролировать свои эмоции и выражает их открыто.

Самые ревнивые собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Естественно, многое зависит от характера животного. Есть менее эмоциональные породы, а есть и те, чей темперамент бурный. Поэтому выражение привязанности и любви к хозяину может проявляться по-разному, так же как и ревность по поводу деления внимания хозяина с другими.

Некоторые породы собак проявляют более выраженную ревность по отношению к своим хозяевам, хотя некоторые из них научились справляться с этим чувством.

  • Чихуахуа, игривые и ласковые, готовы бороться за внимание хозяина и не приемлют посторонних в его окружении
  • Таксы проявляют ревность и подозрительность к посторонним, пытающимся установить контакт с их хозяином
  • Мопсы могут проявить агрессию к другим собакам, пытающимся привлечь внимание хозяина
  • Колли предпочитают избегать конфликтов, но могут очень переживать внутренне
  • Лабрадоры, хоть и фанатично привязаны к хозяину, могут скрывать свою ревность при правильном воспитании

Поведение собаки может измениться внезапно, если она почувствует угрозу потери внимания хозяина. Это может проявиться в непослушании, потере аппетита, агрессивных действиях или разрушительном поведении.

Важно обратить особое внимание на питомца в такие моменты и, при необходимости, обратиться за помощью к опытному тренеру или ветеринару.

Правильное воспитание поможет собаке наладить отношения с каждым членом семьи. Распределение обязанностей по уходу за питомцем среди всех домочадцев позволит ему привязаться к нескольким людям, а не только к одному, что смягчит проявления ревности и сделает отношения более гармоничными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Даже умирающая орхидея оживёт: чудо-напиток вдохнёт в жизнь в дохлые растения - начнут пускать новые корни
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Последние материалы
Команда BetBoom Team победила в матче с Aurora Gaming
Выяснилось, что нервы мешают иммунитету бороться с опухолями
3 самых длинных фильма в истории кинематографа
Самые ревнивые собаки
Бортпроводница рассказала о трудных и приятных типах пассажиров на борту самолетов
Эксперт Васильев: хороший китайский автомобиль обойдется в 3 млн рублей
Nature Astronomy: марсианские вулканы возникли из-за вертикальной тектоники
Кофе и другие напитки: какие из них наиболее эффективны для похудения
Тренер Татьяна Тарасова пожелала Валиевой вернуться в сборную, когда закончится дисквалификация
Восточный мак, петушиный гребень, гортензия отличаются крупными цветами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников