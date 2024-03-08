Готовьтесь отдаваться полностью: это самые ревнивые собаки, которое никому вас не отдадут

Самые ревнивые собаки

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Пес, несмотря на то, что он верный друг человека, способен проявлять и другие чувства, характерные для людей, такие как ревность. В отличие от людей, пес не может контролировать свои эмоции и выражает их открыто.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Естественно, многое зависит от характера животного. Есть менее эмоциональные породы, а есть и те, чей темперамент бурный. Поэтому выражение привязанности и любви к хозяину может проявляться по-разному, так же как и ревность по поводу деления внимания хозяина с другими.

Некоторые породы собак проявляют более выраженную ревность по отношению к своим хозяевам, хотя некоторые из них научились справляться с этим чувством.

Чихуахуа , игривые и ласковые, готовы бороться за внимание хозяина и не приемлют посторонних в его окружении

, игривые и ласковые, готовы бороться за внимание хозяина и не приемлют посторонних в его окружении Таксы проявляют ревность и подозрительность к посторонним, пытающимся установить контакт с их хозяином

проявляют ревность и подозрительность к посторонним, пытающимся установить контакт с их хозяином Мопсы могут проявить агрессию к другим собакам, пытающимся привлечь внимание хозяина

могут проявить агрессию к другим собакам, пытающимся привлечь внимание хозяина Колли предпочитают избегать конфликтов, но могут очень переживать внутренне

предпочитают избегать конфликтов, но могут очень переживать внутренне Лабрадоры, хоть и фанатично привязаны к хозяину, могут скрывать свою ревность при правильном воспитании

Поведение собаки может измениться внезапно, если она почувствует угрозу потери внимания хозяина. Это может проявиться в непослушании, потере аппетита, агрессивных действиях или разрушительном поведении.

Важно обратить особое внимание на питомца в такие моменты и, при необходимости, обратиться за помощью к опытному тренеру или ветеринару.

Правильное воспитание поможет собаке наладить отношения с каждым членом семьи. Распределение обязанностей по уходу за питомцем среди всех домочадцев позволит ему привязаться к нескольким людям, а не только к одному, что смягчит проявления ревности и сделает отношения более гармоничными.