Забудьте о постоянном запахе аммиака: как легко отучить кота метить все, что плохо лежит

Почему кот все метит

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Конечно, в основном домашние питомцы, в частности кошки, доставляют своим владельцам радость и удовлетворение. Например, практически все кошачьи могут иметь потребность метить территорию.

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Зачем кошки метят территорию и что это значит Кошки по природе своей независимы, и стремление показать свое владение территорией присуще им инстинктивно. Однако важно понять, насколько это поведение может вызывать неудобства.

Кот может использовать различные предметы на своем пути, начиная от обуви гостей и заканчивая школьными тетрадями, чтобы отметить свою территорию. Кроме того, метки могут указывать на проблемы здоровья или неудовлетворенные потребности животного. В таких случаях необходим индивидуальный подход, включая внимание со стороны владельца и, возможно, консультацию с ветеринаром.

Помимо распространенных причин, существуют и более редкие обстоятельства, подталкивающие кошку к метке территории. Например, изменения в окружающей его среде, такие как замена мебели или появление новых запахов, могут вызвать у животного потребность в метке новых предметов.

Также стоит учитывать возможные проблемы со здоровьем, такие как затрудненное мочеиспускание, что может привести к метке территории. В этом случае животному потребуется медицинская помощь.

Существует несколько способов предотвратить нежелательное поведение, чтобы питомец приносил только радость. Если коту меньше 8-10 месяцев, кастрация может помочь прекратить метку территории. Однако после этого возраста исправить поведение будет гораздо сложнее.

Хозяин может применить некоторые стратегии после "бунтарского" поведения кота. Это может включать в себя демонстрацию авторитета хозяина, например, шипение и несколько ударов по морде.

Важно подходить к этой ситуации серьезно, сохраняя при этом спокойствие. Необходимо также закрепить свою победу над котом, используя свой собственный запах для протирания помеченных предметов.