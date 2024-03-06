Лучше любой кодировки: коты помогут вылечить алкоголизм своих хозяев

Коты помогут справиться с алкоголизмом

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В период своей студенческой жизни один молодой человек, будем называть его Сергей, случайно оказался в медицинском институте. Это не было связано с его учебой, просто его друг работал на кафедре и пригласил его отметить рождение дочери.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В институте же проводились эксперименты на животных для тестирования лекарств. Когда Сергей и его друг уже насладились беседой, Сергей случайно оказался в соседней лаборатории, где видел животных, использовавшихся в экспериментах — мышей, собак и кошек.

Они выглядели не очень хорошо. Друг объяснил, что над животными проводят различные научные исследования, чтобы впоследствии использовать разработанные лекарства для людей. Однако вид этих животных настолько впечатлил Сергея, что он решил помочь им. Ночью он осторожно ворвался в лабораторию через окно и освободил животных из клеток.

Один из котят, которого он освободил, приковал его внимание своими огромными глазами и жалобным мяуканьем. Сергей решил забрать его домой.

Котенок вырос, Сергей очень полюбил его, хотя его неуклюжий образ жизни не всегда позволял ему быть дома. В один момент кот исчез, но внезапно вернулся, отбившись от соседей, которые пытались забрать его.

Сергей захотел продать кота, чтобы заработать деньги на выпивку. Однако однажды кот исчез и не вернулся. Сергей отчаялся, даже думал о самоубийстве. Но когда он услышал странные звуки у входной двери, он обнаружил, что кот вернулся, измученный и ободранный. Как выяснилось, когда Сергей продал кота, новые хозяева уехали с ним в другой город, но кот смог сбежать и добраться домой через многочисленные трудности.

Вернувшийся кот вдохновил Сергея бросить пить и взять себя в руки. Он даже начал работать и завел еще одного кота, чтобы первому не было скучно ждать его дома.