Шокирующий секрет кошачьего поведения: почему ваша кошка приносит вам мышей

Зачем коты приносят пойманную мышь в дом

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки удивляют своих владельцев, принося в дом "в подарок" свою добычу — мышь.

Фото: openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что делать в такой ситуации, мало кто знает, однако важно правильно реагировать, чтобы не обидеть питомца. Ведь кошка воспринимает мир и своего хозяина по-своему, и этот жест имеет определенное значение в ее представлении.

Иногда даже те кошки, которые не планируют есть мышей, охотятся за ними. Для кошек, живущих в частных домах, ловля мышей часто является частью их поведения — это их "работа". Хотя есть и ленивые особи, которые ждут, пока их покормят, инстинкт хищника иногда берет верх, и кошка отправляется на охоту. Грызуны и насекомые составляют часть кошачьего рациона, поэтому кошки их и ловят.

Однако для владельцев домашних кошек может быть шоком, когда их пушистый друг, привыкший к комфорту квартиры, принесет мышь. Это все те же инстинкты!

Квартирная кошка может даже не понимать, что мышь предназначена для пищи — она ловит ее из-за охотничьего инстинкта. Тем не менее, владельцы кошек, которые получили такой "подарок", часто задаются вопросом: почему кошка приносит пойманную мышь?

Природа кошек хищническая, и их независимый характер хорошо известен. Однако миф о том, что кошки всегда предпочитают жить в одиночестве, не совсем верен. Например, "родственники" кошек, такие как львы, живут в группах. Подобное поведение можно наблюдать и у домашних кошек, особенно если в доме проживает несколько кошек.

Между ними устанавливаются определённые отношения, особенно если они проживают вместе длительное время. В таких случаях можно выделить "тихоньков", которые предпочитают уединение, "последователей" и "лидеров". Таким образом, у кошек также существует своеобразный "прайд". Кошка, живущая среди людей, воспринимает человеческую семью как свою группу, где также есть иерархия.

Она определяет для себя вожака и остальных членов семьи и относится к ним соответственно. Чаще всего это определяется по тембру голоса и эмоциям человека.

Чтобы не обидеть кошку, не следует ругать ее или выбрасывать мышь перед ней. Если кошка принесла мышь, наблюдая за тем, как "вожак" не охотится, она может решить, что нужно позаботиться о нем и накормить. Иногда мышь может быть лишь слегка раненой, чтобы показать, как охотиться.

Если кошка приносит мышь хозяину, это может означать, что она все еще надеется, что он научится охотиться. Для нее хозяин может быть как бы молодым, неопытным котенком, которого ей нужно научить. Поэтому лучше принять "подарок", похвалить кошку и спрятать мышь. Грызунов лучше брать с помощью инструментов, так как они могут нести заболевания.