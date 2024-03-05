Делаем лучшую игрушку для котенка: квартирный родственник тигров и пантер будет в восторге

Лучшая игрушка для котёнка

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Котята — это живые каскадёры, которые обожают проводить часы играя и бегая по всему дому. Но если вдруг у котенка не окажется игрушек под лапами, он без труда займется чем-нибудь другим. К примеру, остатками обоев или мебельной обшивкой. Поэтому, чтобы предотвратить случайные "ремонтные" мероприятия и сохранить целость домашних вещей, котенку следует предоставить специальные игрушки.

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Если у хозяина не хватает средств на покупку игрушек для питомца, то можно смастерить их своими руками из подручных материалов. Что именно нравится котятам в качестве игрушек? Не секрет, что маленькие котята обожают играть с шуршащими, яркими, звенящими и мягкими предметами. Поэтому ваш малыш с удовольствием позабавится с клубком ниток, лентами или целлофановыми пакетами.

Следует помнить, что котята быстро надоедают новыми игрушками, и через пару дней уже могут искать что-то новенькое для развлечений.

В каждом доме можно найти предметы, идеально подходящие для игр котенка.

Например:

Мячики для пинг-понга или других настольных игр, но стоит убедиться в прочности материала, иначе котенок может его испортить.

Картонные коробки — это любимчики как у маленьких котят, так и у взрослых кошек, размер не имеет значения.

Шарики из помятой фольги или бумаги.

Шарики из помятой фольги или бумаги. Пробки от бутылок.

Карандаши, ручки и пустые катушки от ниток.

Помпон от старой шапки.

Любой из этих предметов подойдет для игры котенка. А если хотите, можете попробовать сделать игрушку своими руками.

Итак, для создания интересного комплекта игрушек для котенка не нужно искать дорогие материалы.

Вам потребуется:

Пищевая фольга.

Любое перо или маленькое украшение (например, елочное).

Коробка от ленты.

2 крышки.

Маленькая вязаная игрушка.

Моток ниток.

Любые витамины.

Скотч или клей.

Процесс создания набора игрушек выглядит следующим образом:

Сначала сделайте небольшое отверстие в коробке от ленты и просуньте туда нитку (завяжите на конце узелок). Затем положите в коробку витамины или корм и закрепите ее кусочком скотча. Вот и первая игрушка для котенка готова.

Далее, извлеките из клубка длинную нитку и обвяжите его фольгой, крепко завязав концы, чтобы котенок не мог ее размотать. Получится шарик для игры с питомцем.

То же самое проделайте с игрушкой: распустите ее немного, оставив хвостик, и обвяжите фольгой. Затем обмотайте несколькими слоями ниток. Получится забавная мышка. Из двух крышек также можно сделать игрушку для питомца. Просто сделайте отверстие в одной из них, протяните нитку и закрепите крышки скотчем, положив внутрь витамины или корм.

Вы можете украсить каждую игрушку дождиком или пером. Кроме того, помимо этих забавных игрушек, каждый может сделать для котенка что-то из бумаги в технике оригами.

Игра с котенком — это не только весело, но и увлекательно, поэтому самодельные игрушки всегда будут пользоваться спросом и не останутся без дела.