Любителям рептилий рассказали, какую змею можно завести в квартире: закон запрещает большую часть

Герпетолог Старков рассказал, как содержать змею в домашних условиях

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

В России ввели запрет на домашнее содержание животных, чей естественный биотоп сильно отличается от условий содержания в неволе и которые могут представлять потенциальную опасность для людей.

Фото: openverse.org by Sheba is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди них находятся некоторые виды пресмыкающихся и земноводных. Среди змей, включенных в список запрещенных к содержанию дома, можно выделить королевскую кобру (Ophiophagus hannah), ошейниковую кобру (Hemachatus haemachatus), различные виды настоящих кобр (Naja), ложных кобр Гюнтера (Pseudonaja), щитковых кобр (Aspidelaps), древесных кобр (Pseudohaje), пустынных кобр (Walterinnesia), мамб (Dendroaspis), тайпанов (Oxyuranus), морских змей (Hydrophiinae), бумсланг (или "древесный уж", Dispholidus typus), винных змей (Thelotornis), питонов (Pythonidae) и ложноногих (Boidae) длиной более 4 метров, цепочной гадюки (Daboia russelli), тигрового гремучника (Crotalus tigris), песчаной эфы (Echis carinatus) и габонской гадюки (Bitis gabonica).

Какие виды змей можно содержать в домашних террариумах?

Если есть желание завести змею, то эксперты рекомендуют выбирать маисового полоза. Этот вид змей неприхотлив в уходе и идеально подходит в качестве домашнего питомца. Также считаются простыми в уходе и неагрессивными американский уж и королевский питон. Герпетолог Владислав Старков подчеркивает важность изучения особенностей содержания выбранного экзотического животного, включая правильное питание и условия размещения. Он также отмечает, что ответственность за уход за змеей лежит на хозяине, и рекомендует обдумать свои возможности и готовность к ухаживанию за животным перед принятием решения о приобретении.

По мнению Старкова, ядовитых змей следует избегать в домашнем содержании. Однако, если другие пресмыкающиеся не представляют угрозы и не создают проблем соседям, их можно безопасно содержать дома.

Каким должен быть террариум для змей?

Террариум для змей может быть изготовлен из пластика или стекла, но главное требование — обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить возможность самовольного покидания животным своей территории. Важно также создать в террариуме зоны с различными температурами, например, предоставить градиент тепла от лампы вверху до более прохладной зоны на дне. Температурные условия варьируются в зависимости от типа змеи, но для тропических видов комфортными считаются значения от 28 до 35 градусов по Цельсию, а для субтропических — от 24 до 30 градусов.

Чем кормить змей?

Для змей неприемлемо питание человеческой пищей. В зависимости от вида и предпочтений змеи их кормят грызунами, птицами, улитками или ящерицами. Этот корм можно предложить как в свежем, так и в замороженном состоянии. Важно не перекармливать змей и учитывать, что процесс переваривания пищи у них занимает от 5 до 15 дней, поэтому молодых змей кормят раз в 3 дня, а взрослых — не чаще раза в неделю.