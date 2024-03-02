Пушистые стражи Эрмитажа: история котов, охраняющих стены достопримечательности Санкт-Петербурга

Россиянам рассказали о том, кто такие "эрмитажные кошки"

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Великий петербургский музей Эрмитаж, известный во всем мире, находится под особым попечительством не только людей, но и... котов!

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти пушистые стражи Зимнего Дворца имеют официальное трудоустройство, ветеринарные документы и даже свои личные паспорта. Содержание их составляет отдельную статью расходов. История котов в Эрмитаже уходит в 18 век, когда во дворце начали размножаться грызуны, повреждая стены и создавая неудобства для дворян. По приказу Елизаветы Петровны из Казани были привезены навытяжку отличные коты-крысоловы. С тех пор коты стали постоянными обитателями Эрмитажа, прибыв вместе с Екатериной Великой. Они делились на две категории: домашние, в основном русские голубые кошки, и надворные, которых не допускали к императору.

Во время блокады Ленинграда погибли все коты, включая тех, кто проживал в Эрмитаже. Они погибли от голода, а некоторых даже съели. После освобождения Ленинграда было отправлено целых два вагона с котами, некоторые из которых нашли свое место в Эрмитаже.

В наше время число котов-стражей в Эрмитаже ограничено 50 особями, и лишних раздают заинтересованным лицам. Отбор на получение эрмитажного котика проводится строго, и те, кто имеют счастье, также получают специальный статус и пожизненный абонемент на посещение музея. Коты живут в комфортных условиях, каждый имеет свою корзинку, миску и лоток. Подвалы Зимнего Дворца оборудованы специальными ходами для передвижения котов-крысоловов.

Уже десять лет, начиная с 2008 года, отмечается День Эрмитажного Кота. В этом году праздник проходил 12-13 мая. В ходе праздника проходят шествия оркестра, конкурсы рисунков и экскурсии в подвалы, чтобы познакомиться с этими уникальными стражами музея.