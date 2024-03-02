Понимание собаками слов или интонации: что из сказанного вами поймет ваш питомец?

Как собаки понимают речь человека

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак, в основном, верят в то, что их питомцы способны понимать их на интуитивном и интеллектуальном уровнях. Взаимодействие собак с речью людей может вызывать впечатление понимания, но важно понять, понимают ли они сами значения слов или реагируют лишь на интонацию.

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Исследования, проведенные в Будапештском университете, показали, что собаки могут различать не только интонацию, но и голоса и слова. Ученые отмечают, что мозг собаки реагирует на эмоции в голосе хозяина аналогично человеческому мозгу. Это означает, что собаки могут понимать настроение человека через его речь, аналогично тому, как это делают люди.

С помощью томографии установлено, что у собак левое полушарие мозга более активно при восприятии значения слов, нежели правое. Это означает, что собаки способны воспринимать смысл произносимых слов независимо от интонации.

Похвала вызывает особую реакцию у собак. Услышав положительную интонацию, они проявляют высокую активность в центрах удовольствия. Когда положительная интонация сочетается с словом, обозначающим похвалу, реакция собак становится еще более яркой.

Из проведенных исследований следует, что собаки способны соединять произносимые слова и интонации и адекватно оценивать смысл произнесенной речи.

Однако, несмотря на эти способности, собаки, вероятно, не понимают значения слов в полном смысле. Они скорее запоминают звучание слов, ассоциирующихся с похвалой или другими положительными эмоциями, чем понимают их значение. Для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования с большим количеством собак.

Вопрос о том, является ли способность собак различать слова природной или результатом обучения человеком, остается открытым.