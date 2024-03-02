Вы забудете о вездесущей шерсти с вашего питомца: владельцы поделились своими лайфхаками

Как избавиться от шерсти, если дома собака

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приобретая собаку, некоторые владельцы четвероногих друзей даже не предполагают, с какими трудностями им предстоит столкнуться, когда новый член семьи завоет в их дом. Одной из таких неожиданных проблем является постоянное присутствие шерсти. И даже если кажется, что собака не лазает в определенные места, ее шерсть умудряется попадать туда.

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Даже если у вас короткошерстный питомец, это не означает, что вы избежите постоянной борьбы с шерстью. Однако, в любом случае, важно выяснить причину выпадения шерсти. Если это естественный сезонный процесс, то это одно, но если проблема связана с дефицитом витаминов или заболеванием, то требуется более серьезное вмешательство.

Постоянная линька является нормальным явлением для большинства собак, особенно тех, у кого плотная шерсть. Однако, если линька начинается внезапно, то лучше обратиться к ветеринару. Особенно сложно справиться с постоянной линькой у собак с длинной шерстью. В это время борьба с шерстью в домашних условиях может стать настоящим испытанием.

Основные методы борьбы с шерстью включают в себя регулярное вычесывание питомца и аккуратный уход за его питанием, включая правильное питание и витаминные добавки. Что касается уборки, если в доме живет собака, то рекомендуется использовать пылесос с контейнером для пыли, что упрощает его очистку. Кроме того, необходимо регулярно чистить мебель и протирать пол влажной тряпкой.

Помощью в борьбе с шерстью могут стать пылесосы с аквафильтром, которые увлажняют воздух и эффективно собирают шерсть. Для тех, кто предпочитает минимизировать усилия, существуют роботы-пылесосы, способные автоматически выполнять уборку по заданному расписанию.

Стрижка собаки является радикальным методом управления шерстью, однако перед принятием решения следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что это безопасно для животного и что постоянная линька не является признаком болезни.