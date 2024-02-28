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Кошки и стена: тест на интеллект и рефлексы

Интеллект кошек: как понять по их реакции на стену

1:02
Зоосфера

В интернете все чаще появляются видео, на которых кошек подносят к стене.

Интеллект кошек: как понять по их реакции на стену
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Считается, что если питомец активно упирает лапами в стену при виде преграды, это указывает на высокий уровень его интеллекта. Однако, если животное легко сгибает лапки, это свидетельствует о среднем уровне его интеллекта. В случае, когда животное не реагирует и позволяет поднести себя к стене без сопротивления, это означает, что у него нет выдающихся характеристик. В действительности же, по мнению специалистов, такой тест является проверкой наличия рефлексов. Его чаще всего проводят, чтобы выявить проблемы с координацией движений. Иными словами, если кошка не возвращает лапки в исходное положение рефлекторно, это может указывать на то, что она не осознает, где находятся ее конечности, что может быть признаком серьезных здоровенных проблем. Медики отмечают, что для диагностики необходимо провести несколько экспериментов, и если есть подозрения на проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к ветеринару.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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