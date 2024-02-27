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Уроки для хозяев: как избежать пробуждений в 5 утра от кошки

Как отучить кошку будить вас в 5 утра: эффективные методы

1:00
Зоосфера

Многие кошки предпочитают разбудить своих хозяев на рассвете, или даже раньше. Кажется, что сейчас всего лишь 5 утра, но ваша кошка уже в деле, настойчиво требуя вашего внимания.

Как отучить кошку будить вас в 5 утра: эффективные методы
Фото: unsplash. com by Erik-Jan Leusink ejleusink is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы отучить кошку от этой привычки, важно принять несколько мер:

  • Обеспечьте ей достаточное количество еды и воды на ночь, чтобы она не чувствовала голода утром. Оставьте сухой корм, который она сможет поесть в случае проголодавшись.
  • Посвятите своему питомцу достаточно времени и внимания в течение дня, особенно перед сном. Это поможет ей чувствовать себя удовлетворенной и уменьшит желание будить вас по ночам.
  • Активно играйте с кошкой перед сном, чтобы утомить её. Регулярные игры помогут израсходовать её энергию, что может сделать её сон более спокойным и продолжительным.

Помните, что прививание этих привычек может потребовать времени и терпения, но в конечном итоге поможет вашей кошке и вам спокойно спать без лишних пробуждений в 5 утра.

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