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Как выбор места для сна кошкой может раскрыть ее чувства к вам

Как понять отношение кошки к вам по тому, где она предпочитает спать

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Зоосфера

Некоторые коты предпочитают спать у ног, другие предпочитают спать у головы, а еще некоторые предпочитают спать отдельно.

Как понять отношение кошки к вам по тому, где она предпочитает спать
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мы расскажем вам, как понять, как кошка относится к вам, исходя из того, где она спит.

  • У головы. Если ваша кошка спит возле вашей головы и иногда будит вас, лижа или тыкая вас лапой, это может означать, что она считает вас своим спутником.
  • У ног. Кошки обычно ложатся у края кровати, когда хозяин спит неспокойно и много двигается во сне. Рядом с согнутыми коленями. Если ваша кошка укладывается спать рядом с вашими согнутыми коленями, это может означать, что она ищет вашей защиты и хочет чувствовать себя в безопасности.
  • Между владельцами. Кошки часто выбирают это место, если они хотят больше внимания со стороны хозяев или если они чувствуют ревность к одному из хозяев.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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