Как выбор места для сна кошкой может раскрыть ее чувства к вам

Некоторые коты предпочитают спать у ног, другие предпочитают спать у головы, а еще некоторые предпочитают спать отдельно.
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Мы расскажем вам, как понять, как кошка относится к вам, исходя из того, где она спит.
У головы. Если ваша кошка спит возле вашей головы и иногда будит вас, лижа или тыкая вас лапой, это может означать, что она считает вас своим спутником.
У ног. Кошки обычно ложатся у края кровати, когда хозяин спит неспокойно и много двигается во сне. Рядом с согнутыми коленями. Если ваша кошка укладывается спать рядом с вашими согнутыми коленями, это может означать, что она ищет вашей защиты и хочет чувствовать себя в безопасности.
Между владельцами. Кошки часто выбирают это место, если они хотят больше внимания со стороны хозяев или если они чувствуют ревность к одному из хозяев.
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