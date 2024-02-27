Как выбор места для сна кошкой может раскрыть ее чувства к вам

Как понять отношение кошки к вам по тому, где она предпочитает спать

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые коты предпочитают спать у ног, другие предпочитают спать у головы, а еще некоторые предпочитают спать отдельно.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мы расскажем вам, как понять, как кошка относится к вам, исходя из того, где она спит.

У головы . Если ваша кошка спит возле вашей головы и иногда будит вас, лижа или тыкая вас лапой, это может означать, что она считает вас своим спутником.

. Если ваша кошка спит возле вашей головы и иногда будит вас, лижа или тыкая вас лапой, это может означать, что она считает вас своим спутником. У ног . Кошки обычно ложатся у края кровати, когда хозяин спит неспокойно и много двигается во сне. Рядом с согнутыми коленями. Если ваша кошка укладывается спать рядом с вашими согнутыми коленями, это может означать, что она ищет вашей защиты и хочет чувствовать себя в безопасности.

. Кошки обычно ложатся у края кровати, когда хозяин спит неспокойно и много двигается во сне. Рядом с согнутыми коленями. Если ваша кошка укладывается спать рядом с вашими согнутыми коленями, это может означать, что она ищет вашей защиты и хочет чувствовать себя в безопасности. Между владельцами. Кошки часто выбирают это место, если они хотят больше внимания со стороны хозяев или если они чувствуют ревность к одному из хозяев.