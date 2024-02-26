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Облизывание кошек: норма или сигнал проблемы

Кошачье облизывание: от гигиены до заболеваний: что важно знать каждому владельцу

1:28
Зоосфера

Кошки часто проявляют привычку облизывания, что является типичной частью их режима гигиены. Это поведение часто связано с умыванием после еды, что отражает инстинкт кошек маскировать запах еды для предотвращения опасности. Однако, такое поведение иногда может указывать на серьезные проблемы.

Кошачье облизывание: от гигиены до заболеваний: что важно знать каждому владельцу
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Частое облизывание может быть признаком боли или заболевания полости рта. Кошка также может проявлять признаки стресса или страха, облизываясь без наличия пищи вблизи. Сопровождаемое глотанием, облизывание может указывать на тошноту, а в некоторых случаях свидетельствовать о проблемах с верхними дыхательными путями или аллергии.

Чрезмерное слюноотделение, известное как птиализм, также может быть причиной частого облизывания и может указывать на серьезные проблемы здоровья, такие как инородное тело в полости рта, опухоль, абсцесс или другие заболевания. Ксеростомия, или сухость во рту, также может привести к частому облизыванию и может быть связана с различными заболеваниями или состояниями здоровья, включая лихорадку, обезвоживание или побочные эффекты лекарств.

Важно наблюдать за своей кошкой и обращать внимание на любые изменения в её поведении или привычках, особенно если облизывание становится чрезмерным или сопровождается другими симптомами. В случае наличия беспокойства следует обратиться к ветеринару для профессиональной консультации и оценки состояния здоровья питомца.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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