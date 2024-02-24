Индивидуальность кошачьего характера: от теплой техники до охоты перед телевизором

Уникальный характер котов: от предпочтения теплой техники до телевизионных пристрастий

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всякий кот имеет свой неповторимый характер. Одни предпочитают теплую технику в качестве спального места, в то время как другие предпочитают сидеть с хозяевами и наблюдать за изменяющимся изображением на экране.

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Когда животное безразлично относится к содержимому экрана, это может указывать на более спокойный характер и менее развитый охотничий инстинкт. Они не так активно преследуют игрушки или меньше интересуются охотой.

Тем не менее, если ваш питомец предпочитает не только проводить время с вами, но и смотреть телевизор, это может свидетельствовать о более живом охотничьем инстинкте. Возможно, они будут более заинтересованы в активных передачах, где участвуют люди или другие животные.

Такие кошки часто проявляют свои охотничьи навыки и дома, стремясь затаиться и поймать что-то в свои лапы.