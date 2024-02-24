Польза оливкового масла для собак: укрепляйте здоровье вашего питомца естественным способом

Оливковое масло для собак: полезное дополнение к их рациону

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оливковое масло считается одним из наиболее полезных продуктов для человеческого здоровья, но его польза распространяется и на животных.

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Часто мы встречаемся с тем, что многие продукты, безопасные для людей, могут оказаться токсичными для наших домашних питомцев. Например, авокадо, которое так ценно для людей, может вызвать серьезное отравление у животных. Также виноград и шоколад с высоким содержанием какао могут быть опасны для животных.

Однако оливковое масло является приятным исключением из этого правила. Эксперты утверждают, что оно не только безопасно для собак, но и полезно. Оливковое масло способно оказать мощное воздействие на здоровье питомца, укрепляя его иммунную систему и делая шерсть более ухоженной и шелковистой. В небольших количествах оно также может помочь в нормализации веса собаки, особенно если у неё были проблемы с ожирением. Как и для людей, оливковое масло может способствовать продлению жизни животного, замедляя процессы старения. При этом оно является прекрасным дополнением к рациону собаки.

Чтобы правильно дать оливковое масло своей собаке, лучше всего выбирать продукт высокого качества. Если ваш питомец питается натуральной пищей, вы можете добавить немного оливкового масла в его кашу. В случае использования промышленных кормов достаточно просто добавить немного масла в миску сверху.

Оптимальное количество оливкового масла в рационе собаки лучше обсудить с ветеринаром. Некоторым собакам может быть полезно употреблять его каждый день, в то время как другим достаточно добавлять его в рацион несколько раз в неделю. Для маленьких пород следует давать не более чайной ложки, в то время как для крупных и средних пород можно давать столовую ложку.