Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматерапия: парфюмированные кремы для рук, в которых идеально все
Два отличных сорта абрикоса
Растяжка трицепса от веса тела
Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Отучите собаку лизать ваши ноги: пять проверенных методов и советов

Как избежать дискомфорта: пять эффективных методов управления собачьими привычками

1:36
Зоосфера

Если вы чувствуете дискомфорт или неудобство, когда ваша собака лижет ваши ноги, необходимо принять меры.

Как избежать дискомфорта: пять эффективных методов управления собачьими привычками
Фото: Wikipedia by john is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существует несколько методов дрессировки, которые могут помочь отучить собаку от этого поведения.

  • Уберите ноги или уйдите. Собаки обычно внимательно следят за языком тела человека. Они используют эту информацию, чтобы понять, одобряет ли человек их поведение. Однако они могут неправильно интерпретировать сигналы. Если вы недовольны поведением собаки, дайте ей четкие сигналы своими действиями. Подальше уберите ноги и избегайте контакта с глазами, чтобы не привлекать внимание. Будьте последовательны в своих действиях. Отойдите от собаки или покиньте комнату, чтобы показать, что ее поведение игнорируется. Это поможет ей перестать облизывать ноги.
  • Позитивное внимание. По мере того как собака перестает облизывать ноги, поощряйте ее положительным вниманием. Это укрепит желание собаки избегать этого поведения.
  • Игрушки. Перенаправьте внимание собаки на игрушки, когда она начинает лизать ноги. Это позволит ей переключиться на менее нежелательную активность.
  • Обучение. Используйте облизывание ног как сигнал для тренировки. Как только собака начинает это делать, награждайте ее лакомствами и продолжайте обучение.
  • Упражнения. Собака может лизать ноги из-за избытка энергии. Регулярные физические упражнения могут помочь ей справиться с этим. Начните тренировки с прогулок и игр, чтобы помочь собаке выразить свою энергию.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.

Шикарные многолетники для любого сада
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Последние материалы
Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Психолог Игонина призвала благодарить нужно даже за "неудачные" подарки
RPG игра Baldur's Gate 3 набирает обороты по популярности
За своё выступление Тимати получает больше 5 миллионов рублей
Insider: сорт бананов Cavendish может исчезнуть из-за грибкового заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников