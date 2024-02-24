Отучите собаку лизать ваши ноги: пять проверенных методов и советов

Если вы чувствуете дискомфорт или неудобство, когда ваша собака лижет ваши ноги, необходимо принять меры.
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Существует несколько методов дрессировки, которые могут помочь отучить собаку от этого поведения.
Уберите ноги или уйдите. Собаки обычно внимательно следят за языком тела человека. Они используют эту информацию, чтобы понять, одобряет ли человек их поведение. Однако они могут неправильно интерпретировать сигналы. Если вы недовольны поведением собаки, дайте ей четкие сигналы своими действиями. Подальше уберите ноги и избегайте контакта с глазами, чтобы не привлекать внимание. Будьте последовательны в своих действиях. Отойдите от собаки или покиньте комнату, чтобы показать, что ее поведение игнорируется. Это поможет ей перестать облизывать ноги.
Позитивное внимание. По мере того как собака перестает облизывать ноги, поощряйте ее положительным вниманием. Это укрепит желание собаки избегать этого поведения.
Игрушки. Перенаправьте внимание собаки на игрушки, когда она начинает лизать ноги. Это позволит ей переключиться на менее нежелательную активность.
Обучение. Используйте облизывание ног как сигнал для тренировки. Как только собака начинает это делать, награждайте ее лакомствами и продолжайте обучение.
Упражнения. Собака может лизать ноги из-за избытка энергии. Регулярные физические упражнения могут помочь ей справиться с этим. Начните тренировки с прогулок и игр, чтобы помочь собаке выразить свою энергию.
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