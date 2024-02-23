Кошачьи сигналы: как понять, чего хочет ваш питомец

Понять, чего желает выразить кошка своим поведением, не так уж и сложно.
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Как кошка демонстрирует, что хочет поесть. Это довольно просто. Если кошка ощущает голод, она начнет следовать за своим хозяином и трется о его ноги, издавая громкие мяуканья.
Как кошка подает сигнал о желании поиграть. Для кошек игра — это способ удовлетворить свой охотничий инстинкт. Когда кошка хочет играть, она прижимается к полу, отводит уши назад и медленно двигает хвостом из стороны в сторону. Если лоток не в порядке, аккуратное животное может выбрать для туалета другое место.
Как определить, что кошка заболела. Если кошка плохо ест, избегает контакта, прячется, принимает необычные позы или слишком активно вылизывает себя, это повод обратиться к ветеринару.
Как понять, что кошка испугана. Испуганная кошка будет выглядеть следующим образом: хвост прижат, лапы полусогнуты, зрачки расширены.
При сильном испуге кошки могут выгибать спину и шипеть — готовясь к самозащите.
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