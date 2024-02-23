Кошачьи сигналы: как понять, чего хочет ваш питомец

Разбираемся в поведении кошек: сигналы и их значения

Понять, чего желает выразить кошка своим поведением, не так уж и сложно.

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Как кошка демонстрирует, что хочет поесть . Это довольно просто. Если кошка ощущает голод, она начнет следовать за своим хозяином и трется о его ноги, издавая громкие мяуканья.

. Это довольно просто. Если кошка ощущает голод, она начнет следовать за своим хозяином и трется о его ноги, издавая громкие мяуканья. Как кошка подает сигнал о желании поиграть . Для кошек игра — это способ удовлетворить свой охотничий инстинкт. Когда кошка хочет играть, она прижимается к полу, отводит уши назад и медленно двигает хвостом из стороны в сторону. Если лоток не в порядке, аккуратное животное может выбрать для туалета другое место.

. Для кошек игра — это способ удовлетворить свой охотничий инстинкт. Когда кошка хочет играть, она прижимается к полу, отводит уши назад и медленно двигает хвостом из стороны в сторону. Если лоток не в порядке, аккуратное животное может выбрать для туалета другое место. Как определить, что кошка заболела . Если кошка плохо ест, избегает контакта, прячется, принимает необычные позы или слишком активно вылизывает себя, это повод обратиться к ветеринару.

. Если кошка плохо ест, избегает контакта, прячется, принимает необычные позы или слишком активно вылизывает себя, это повод обратиться к ветеринару. Как понять, что кошка испугана. Испуганная кошка будет выглядеть следующим образом: хвост прижат, лапы полусогнуты, зрачки расширены.

При сильном испуге кошки могут выгибать спину и шипеть — готовясь к самозащите.