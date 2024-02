Почему время с собакой полезно для физического и эмоционального здоровья

Проведение времени с четвероногим компаньоном приносит пользу не только физическому здоровью человека, но и его эмоциональному благополучию.

Фото: Wikipedia by denae_andrew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication