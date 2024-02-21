Почему время с собакой полезно для физического и эмоционального здоровья

Польза собак для физического и меняльного здоровья: научные факты

Проведение времени с четвероногим компаньоном приносит пользу не только физическому здоровью человека, но и его эмоциональному благополучию.

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Согласно все более распространенным научным выводам, собаки способствуют улучшению здоровья, счастья и эмоциональной стабильности человека.

Ниже представлены шесть научных аргументов в пользу наличия собаки в семье.

Собаки предотвращают чувство одиночества . Наличие пушистого друга рядом помогает преодолеть социальную изоляцию. Опрос среди владельцев и невладельцев домашних животных показал, что 85% опрошенных утверждают, что именно собаки помогают преодолеть ощущение уединения.

. Наличие пушистого друга рядом помогает преодолеть социальную изоляцию. Опрос среди владельцев и невладельцев домашних животных показал, что 85% опрошенных утверждают, что именно собаки помогают преодолеть ощущение уединения. Собаки благоприятно влияют на сердечное здоровье хозяев . Научные исследования демонстрируют, что проживание с собакой в доме снижает уровень стресса, что часто является причиной сердечных заболеваний. Также установлено, что у владельцев собак наблюдается более низкое артериальное давление, что свидетельствует о том, что собака способствует долгой и спокойной жизни своего хозяина.

. Научные исследования демонстрируют, что проживание с собакой в доме снижает уровень стресса, что часто является причиной сердечных заболеваний. Также установлено, что у владельцев собак наблюдается более низкое артериальное давление, что свидетельствует о том, что собака способствует долгой и спокойной жизни своего хозяина. Собака мотивирует к физической активности . Исследования, проведенные в Великобритании в 2019 году, показали, что владельцы собак тратят на физические упражнения около 6 часов в неделю, в то время как те, у кого нет питомцев, тратят на прогулки всего 2 часа в неделю.

. Исследования, проведенные в Великобритании в 2019 году, показали, что владельцы собак тратят на физические упражнения около 6 часов в неделю, в то время как те, у кого нет питомцев, тратят на прогулки всего 2 часа в неделю. Собака способствует расширению круга общения своего хозяина . Собаки являются эффективным средством для знакомства. Исследования показывают, что около 40% владельцев собак легче вступают в контакт с незнакомцами и заводят новых друзей благодаря своим питомцам.

. Собаки являются эффективным средством для знакомства. Исследования показывают, что около 40% владельцев собак легче вступают в контакт с незнакомцами и заводят новых друзей благодаря своим питомцам. Собака помогает успокоить нервы своего хозяина . Простое ласковое прикосновение к питомцу снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений, замедляет дыхание и снимает напряжение с мышц. Исследования ученых из Вашингтона показали, что уже десятиминутное ласковое общение с собакой в день способно существенно уменьшить стресс и беспокойство.

. Простое ласковое прикосновение к питомцу снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений, замедляет дыхание и снимает напряжение с мышц. Исследования ученых из Вашингтона показали, что уже десятиминутное ласковое общение с собакой в день способно существенно уменьшить стресс и беспокойство. Собака делает своего хозяина счастливее. Уже в 2009 году японские ученые доказали, что простое наблюдение за питомцем вызывает выделение "гормона любви" в организме, что способствует улучшению настроения.

Четвероногий друг обеспечивает безусловную любовь и поддержку, особенно в трудные времена. В то время как люди могут думать, что они заботятся о своих питомцах, наука неутомимо подтверждает, что эта забота взаимна.