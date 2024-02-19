Японский эксперимент: кошки против собак — кто более привязан к хозяину

Кошки или собаки: кто лучше понимает взаимопомощь

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует распространенное мнение о том, что собаки верные и дружелюбные, в то время как кошки склонны к равнодушию и эгоизму. Ученые из Японии решили проверить этот стереотип.

Фото: Wikipedia by Rufus Sarsaparilla

Специалисты провели эксперимент, основанный на методике, ранее использованной при изучении поведения собак. В эксперименте кошка наблюдала за своим хозяином.

В присутствии владельца животного находились два незнакомца. Хозяин питомца обращался к одному из них с просьбой о помощи. Первый незнакомец оказывал помощь, второй отказывался.

Затем все незнакомцы предлагали угощение питомцу, и ученые наблюдали, к кому из них первым приблизится кошка — к "помощнику" или к пассивному наблюдателю. Это позволяло судить о том, насколько тепло кошка относится к тем, кто помогает ее хозяину.

Оказалось, что кошки не проявляли предпочтений между незнакомцами, вне зависимости от их отношения к хозяину. В отличие от собак, кошки не демонстрировали привязанности к тем, кто помогал их хозяевам. Исследователи предположили, что собаки лучше понимают концепцию взаимопомощи и отказа от нее в данном контексте.