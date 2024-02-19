Тайны привязанности питомцев: наука за лаской и прикосновениями

Успокаивающий эффект прикосновений: как поглаживания влияют на животных

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как известно, домашние животные наслаждаются лаской и легкими прикосновениями со стороны своих хозяев. Даже бездомные кошки и собаки не против получить немного внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Ученые смогли обнаружить объяснение этому стремлению животных к тактильному контакту. Оказалось, что прикосновения к шерсти пробуждают у них детские воспоминания.

Специалисты объясняют, что нежные ласки напоминают животным о том, как их вылизывала мать в детстве. Поэтому такие прикосновения вызывают у них чувство защищенности и ассоциируются с заботой. Это также известно за свой успокаивающий эффект.

Для доказательства этой теории ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что сенсорные нейроны этих животных реагируют на любое прикосновение примерно одинаково. Однако, когда речь заходит о поглаживаниях, активировался нейронный тип под названием MRGPRB4+, который связан с снижением уровня стресса у животных.

Ученые также объяснили, почему многие животные любят, когда их чешут. Оказалось, что это может быть вызвано физическим дискомфортом в определенной части тела, к которой они сами не могут достать.