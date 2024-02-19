Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как вырастить морошку
Латвия и Литва лидируют по поставкам виски в Россию
Тела боевиков с шевронами США и Польши обнаружены в Авдеевке
Эксперт по электробезопасности призвал отказаться от тройников и удлинителей
Глава ДНР доложил о большом количестве пленных после взятия Авдеевки
В турецком городе Кемер отменили концерт "Би-2"
Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Тайны привязанности питомцев: наука за лаской и прикосновениями

Успокаивающий эффект прикосновений: как поглаживания влияют на животных

1:12
Зоосфера

Как известно, домашние животные наслаждаются лаской и легкими прикосновениями со стороны своих хозяев. Даже бездомные кошки и собаки не против получить немного внимания.

Успокаивающий эффект прикосновений: как поглаживания влияют на животных
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Ученые смогли обнаружить объяснение этому стремлению животных к тактильному контакту. Оказалось, что прикосновения к шерсти пробуждают у них детские воспоминания.

Специалисты объясняют, что нежные ласки напоминают животным о том, как их вылизывала мать в детстве. Поэтому такие прикосновения вызывают у них чувство защищенности и ассоциируются с заботой. Это также известно за свой успокаивающий эффект.

Для доказательства этой теории ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что сенсорные нейроны этих животных реагируют на любое прикосновение примерно одинаково. Однако, когда речь заходит о поглаживаниях, активировался нейронный тип под названием MRGPRB4+, который связан с снижением уровня стресса у животных.

Ученые также объяснили, почему многие животные любят, когда их чешут. Оказалось, что это может быть вызвано физическим дискомфортом в определенной части тела, к которой они сами не могут достать.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Сырский приказал перебросить резерв с Киевщины под Авдеевку, чтобы не дать рухнуть фронту
Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе
В Подмосковье предотвращён теракт
Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка
Можно ли красить волосы во время беременности
Глава ДНР Пушилин призвал отодвигать ВСУ дальше
В Севастополе объявляли режим воздушной тревоги
Правила использования поворотников на круговом перекрестке: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников