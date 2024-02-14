Проблемы с сном у кошки? Эксперты делятся эффективными решениями

Иногда у кошек нарушается режим активности, что может принести хозяевам немало неудобств.
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На самом деле, коты проводят большую часть своего времени в сне — как минимум 16 часов в сутки.
Однако, они могут стать активными и игривыми именно ночью, мешая спать своим владельцам.
Эксперты рекомендуют следующие методы, чтобы справиться с этой проблемой:
Поздний ужин: когда кошка наестся перед сном, ей захочется поспать. Поэтому имеет смысл кормить питомца прямо перед вашим собственным сном. Важно также убедиться, что у нее всегда есть чистая вода, иначе она может начать мурлыкать и привлекать ваше внимание в ночное время.
Игровые сессии: кошки, подобно детям, всегда готовы к игре. Игра также помогает им утомиться, что способствует спокойному сну. Поэтому играйте с вашим питомцем в течение дня, особенно перед вашим сном.
Устройство для сна: обеспечьте вашу кошку всем необходимым для комфортного отдыха. Может быть, она не спит по ночам просто потому, что заняла ваше место на кровати. Приобретите ей уютное место для сна и выберите для него подходящее местоположение.
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