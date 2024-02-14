Проблемы с сном у кошки? Эксперты делятся эффективными решениями

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Как решить проблему нарушения сна у кошек: советы ветеринаров

1:12
Зоосфера

Иногда у кошек нарушается режим активности, что может принести хозяевам немало неудобств.

Как решить проблему нарушения сна у кошек: советы ветеринаров
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, коты проводят большую часть своего времени в сне — как минимум 16 часов в сутки.

Однако, они могут стать активными и игривыми именно ночью, мешая спать своим владельцам.

Эксперты рекомендуют следующие методы, чтобы справиться с этой проблемой:

  • Поздний ужин: когда кошка наестся перед сном, ей захочется поспать. Поэтому имеет смысл кормить питомца прямо перед вашим собственным сном. Важно также убедиться, что у нее всегда есть чистая вода, иначе она может начать мурлыкать и привлекать ваше внимание в ночное время.
  • Игровые сессии: кошки, подобно детям, всегда готовы к игре. Игра также помогает им утомиться, что способствует спокойному сну. Поэтому играйте с вашим питомцем в течение дня, особенно перед вашим сном.
  • Устройство для сна: обеспечьте вашу кошку всем необходимым для комфортного отдыха. Может быть, она не спит по ночам просто потому, что заняла ваше место на кровати. Приобретите ей уютное место для сна и выберите для него подходящее местоположение.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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