Проблемы с сном у кошки? Эксперты делятся эффективными решениями

Как решить проблему нарушения сна у кошек: советы ветеринаров

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда у кошек нарушается режим активности, что может принести хозяевам немало неудобств.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, коты проводят большую часть своего времени в сне — как минимум 16 часов в сутки.

Однако, они могут стать активными и игривыми именно ночью, мешая спать своим владельцам.

Эксперты рекомендуют следующие методы, чтобы справиться с этой проблемой:

Поздний ужин : когда кошка наестся перед сном, ей захочется поспать. Поэтому имеет смысл кормить питомца прямо перед вашим собственным сном. Важно также убедиться, что у нее всегда есть чистая вода, иначе она может начать мурлыкать и привлекать ваше внимание в ночное время.

: когда кошка наестся перед сном, ей захочется поспать. Поэтому имеет смысл кормить питомца прямо перед вашим собственным сном. Важно также убедиться, что у нее всегда есть чистая вода, иначе она может начать мурлыкать и привлекать ваше внимание в ночное время. Игровые сессии : кошки, подобно детям, всегда готовы к игре. Игра также помогает им утомиться, что способствует спокойному сну. Поэтому играйте с вашим питомцем в течение дня, особенно перед вашим сном.

: кошки, подобно детям, всегда готовы к игре. Игра также помогает им утомиться, что способствует спокойному сну. Поэтому играйте с вашим питомцем в течение дня, особенно перед вашим сном. Устройство для сна: обеспечьте вашу кошку всем необходимым для комфортного отдыха. Может быть, она не спит по ночам просто потому, что заняла ваше место на кровати. Приобретите ей уютное место для сна и выберите для него подходящее местоположение.