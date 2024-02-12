Как узнать, что ваша кошка плохо себя чувствует: ключевые признаки заболеваний

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Здоровье вашего питомца: как распознать болезни у кошек на ранних стадиях

1:12
Зоосфера

Когда домашние питомцы болеют, это всегда вызывает беспокойство у их хозяев. Но как можно определить, что ваша кошка плохо себя чувствует?

Здоровье вашего питомца: как распознать болезни у кошек на ранних стадиях
Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Достаточно внимательно наблюдать за ней, чтобы выявить эти признаки заболевания.

Некоторые заболевания проходят незаметно или становятся хроническими, что делает их трудными для обнаружения даже для самых заботливых и внимательных хозяев. К таким признакам относятся рвота, изменения в весе и аппетите, а также быстрая утомляемость.

Чтобы выявить проблемы со здоровьем вашего кота или кошки, важно проводить регулярные осмотры и обращаться к ветеринару при появлении тревожных симптомов. Особенно важно это после 7 лет, когда рекомендуется сдавать анализы крови и мочи. Это поможет выявить болезни на ранних стадиях и предотвратить их развитие.

Заболевания также могут проявляться необычными признаками. Например, если ваша кошка внезапно перестает использовать лоток, становится чрезмерно активной, не желает играть с вами или проявляет необоснованную агрессию, это может свидетельствовать о проблемах с мочевыделительной системой, таких как инфекции, а также о гормональных расстройствах или диабете.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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