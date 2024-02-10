Пекинес: уникальные длинношерстные собаки из китайских императорских дворцов

Пекинес: история и особенности королевской породы собак

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В настоящее время существует огромное количество пород собак — не менее 400, которые признаны по всему миру. Однако не все они имеют одинаковый статус и признание. К примеру, пекинес считается одной из королевских пород собак.

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Эти уникальные длинношерстные собаки происходят из Востока и были известны как жители китайских императорских дворцов с древних времен, что символизировало богатство и власть.

Пекинес имел особый статус в Древнем Китае, и вывод из дворца этой породы собак карался смертью. Эти животные стали символом королевской привилегии и считались спутниками правителей.

Происхождение породы окутано тайной, и существует легенда о том, что пекинес является результатом скрещивания обезьяны и льва, приобретая от каждого из них определенные характеристики.

В XIX веке пять пекинесов были привезены из Летнего дворца императора в Пекине в Великобританию в качестве военного трофея, а затем они были представлены на выставках в Европе. В 1909 году в США был создан клуб любителей породы пекинес.

Пекинес обладает величественным поведением, но в то же время может быть игривым и дружелюбным с детьми. Однако для очень маленьких детей этот тип собаки может быть не подходящим. Они отлично подходят в качестве компаньонов для домашнего проживания или для пожилых людей.

Эти собаки не требуют длительных прогулок и не переносят жесткого обращения. Их характер независимый, и они могут быть обидчивыми, но в то же время очень преданны своему хозяину.

Пекинес имеет маленький размер, напоминающий львиную морду, и обладает умом. Их шерсть требует ежедневного ухода, так как они имеют длинную прямую шерсть с густым подшерстком.

Хотя у пекинесов крепкий костяк и здоровье, их следует защищать от перегрева и ожирения, следя за их рационом. Интересно, что пара этих собак была подарена императору Японии, а их потомки получили имя "хин", что означает сокровище или драгоценность.