Истинные факты о собаках: мифы и реальность для собачьих владельцев

Давным-давно человек приручил собаку, и, кажется, мы знаем об этом зверьке почти все. Однако до сих пор существуют некоторые мифы и заблуждения, которые мешают созданию гармоничных отношений между человеком и его четвероногим другом.
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Давайте рассмотрим пять распространенных мифов, которые оказываются ложными.
Собакам нужно постоянно купаться. Фактически, собаку нужно мыть только тогда, когда она грязная или пахнет неприятно. После прогулки достаточно протереть или помыть лапы. Чрезмерное купание может вызвать проблемы с кожей и перхоть.
У собаки должен быть неприятный запах изо рта. Это заблуждение. Неприятный запах изо рта собаки указывает на проблемы с деснами или зубами. Регулярная гигиена полости рта и поход к ветеринару помогут избежать этой проблемы.
Сухой нос у собаки свидетельствует о болезни. У здоровой собаки может быть сухой нос, особенно после сна или в жару. Это не всегда указывает на болезнь.
Взрослую собаку нельзя приучить к дрессировке. Хотя молодые собаки обычно легче и быстрее обучаются, взрослая собака также способна на обучение при достаточном количестве времени и внимания.
Собака может вылизывать свои раны. Хотя слюна собаки содержит ферменты, способствующие заживлению ран, в ее пасти могут присутствовать вредные бактерии. Многие специалисты рекомендуют использовать специальные защитные конусы, чтобы предотвратить лизание ран.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.
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