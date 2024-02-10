Истинные факты о собаках: мифы и реальность для собачьих владельцев

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Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать

1:32
Зоосфера

Давным-давно человек приручил собаку, и, кажется, мы знаем об этом зверьке почти все. Однако до сих пор существуют некоторые мифы и заблуждения, которые мешают созданию гармоничных отношений между человеком и его четвероногим другом.

Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/es/users/chiemsee2016-1892688/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте рассмотрим пять распространенных мифов, которые оказываются ложными.

  • Собакам нужно постоянно купаться. Фактически, собаку нужно мыть только тогда, когда она грязная или пахнет неприятно. После прогулки достаточно протереть или помыть лапы. Чрезмерное купание может вызвать проблемы с кожей и перхоть.
  • У собаки должен быть неприятный запах изо рта. Это заблуждение. Неприятный запах изо рта собаки указывает на проблемы с деснами или зубами. Регулярная гигиена полости рта и поход к ветеринару помогут избежать этой проблемы.
  • Сухой нос у собаки свидетельствует о болезни. У здоровой собаки может быть сухой нос, особенно после сна или в жару. Это не всегда указывает на болезнь.
  • Взрослую собаку нельзя приучить к дрессировке. Хотя молодые собаки обычно легче и быстрее обучаются, взрослая собака также способна на обучение при достаточном количестве времени и внимания.
  • Собака может вылизывать свои раны. Хотя слюна собаки содержит ферменты, способствующие заживлению ран, в ее пасти могут присутствовать вредные бактерии. Многие специалисты рекомендуют использовать специальные защитные конусы, чтобы предотвратить лизание ран.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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