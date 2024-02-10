Истинные факты о собаках: мифы и реальность для собачьих владельцев

Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Давным-давно человек приручил собаку, и, кажется, мы знаем об этом зверьке почти все. Однако до сих пор существуют некоторые мифы и заблуждения, которые мешают созданию гармоничных отношений между человеком и его четвероногим другом.

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Давайте рассмотрим пять распространенных мифов, которые оказываются ложными.

Собакам нужно постоянно купаться . Фактически, собаку нужно мыть только тогда, когда она грязная или пахнет неприятно. После прогулки достаточно протереть или помыть лапы. Чрезмерное купание может вызвать проблемы с кожей и перхоть.

. Фактически, собаку нужно мыть только тогда, когда она грязная или пахнет неприятно. После прогулки достаточно протереть или помыть лапы. Чрезмерное купание может вызвать проблемы с кожей и перхоть. У собаки должен быть неприятный запах изо рта . Это заблуждение. Неприятный запах изо рта собаки указывает на проблемы с деснами или зубами. Регулярная гигиена полости рта и поход к ветеринару помогут избежать этой проблемы.

. Это заблуждение. Неприятный запах изо рта собаки указывает на проблемы с деснами или зубами. Регулярная гигиена полости рта и поход к ветеринару помогут избежать этой проблемы. Сухой нос у собаки свидетельствует о болезни . У здоровой собаки может быть сухой нос, особенно после сна или в жару. Это не всегда указывает на болезнь.

. У здоровой собаки может быть сухой нос, особенно после сна или в жару. Это не всегда указывает на болезнь. Взрослую собаку нельзя приучить к дрессировке . Хотя молодые собаки обычно легче и быстрее обучаются, взрослая собака также способна на обучение при достаточном количестве времени и внимания.

. Хотя молодые собаки обычно легче и быстрее обучаются, взрослая собака также способна на обучение при достаточном количестве времени и внимания. Собака может вылизывать свои раны. Хотя слюна собаки содержит ферменты, способствующие заживлению ран, в ее пасти могут присутствовать вредные бактерии. Многие специалисты рекомендуют использовать специальные защитные конусы, чтобы предотвратить лизание ран.