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Правильные игры для собак: как поддерживать здоровье и радость вашего питомца

Играйте правильно: секреты удовлетворенной и счастливой собаки

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Зоосфера

Все знают, что собакам нужна игра. Они так сильно нуждаются в вашем внимании, что могут провести весь оставшийся вечер, буквально залпом впитывая радость игры с вами.

Играйте правильно: секреты удовлетворенной и счастливой собаки
Фото: Unsplash by Joe Caione

Однако правильность этого совместного времяпрепровождения зависит только от вас.

  • Собака не должна руководить вами. Не стоит допускать, чтобы ваш пес взял верх. Иногда они ведут себя так, будто навсегда остаются детьми. Конечно, чем больше игр, тем лучше, но важно сохранять баланс.
  • Не хватает игрушек. Вашему питомцу нужно разнообразие игрушек. Это поможет избежать чувства потери, когда он боится, что его любимые игрушки могут быть отобраны.
  • Постоянство в играх. Собаки нуждаются в играх каждый день. Это поддерживает их жизнерадостное настроение и укрепляет связь между вами. Даже 10-20 минут в день могут сделать большую разницу в их настроении и вашей связи.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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