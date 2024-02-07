Правильные игры для собак: как поддерживать здоровье и радость вашего питомца

Играйте правильно: секреты удовлетворенной и счастливой собаки

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все знают, что собакам нужна игра. Они так сильно нуждаются в вашем внимании, что могут провести весь оставшийся вечер, буквально залпом впитывая радость игры с вами.

Фото: Unsplash by Joe Caione

Однако правильность этого совместного времяпрепровождения зависит только от вас.

Собака не должна руководить вами . Не стоит допускать, чтобы ваш пес взял верх. Иногда они ведут себя так, будто навсегда остаются детьми. Конечно, чем больше игр, тем лучше, но важно сохранять баланс.

. Не стоит допускать, чтобы ваш пес взял верх. Иногда они ведут себя так, будто навсегда остаются детьми. Конечно, чем больше игр, тем лучше, но важно сохранять баланс. Не хватает игрушек . Вашему питомцу нужно разнообразие игрушек. Это поможет избежать чувства потери, когда он боится, что его любимые игрушки могут быть отобраны.

. Вашему питомцу нужно разнообразие игрушек. Это поможет избежать чувства потери, когда он боится, что его любимые игрушки могут быть отобраны. Постоянство в играх. Собаки нуждаются в играх каждый день. Это поддерживает их жизнерадостное настроение и укрепляет связь между вами. Даже 10-20 минут в день могут сделать большую разницу в их настроении и вашей связи.